В России предложили указывать работодателя в патентах мигрантов

Власти РФ рассматривают изменения в правилах выдачи трудовых патентов для иностранцев. Согласно инициативе, в документе может появиться название работодателя, а пакет документов дополнится проектом трудового договора.

Как отметили участники круглого стола в Совете Федерации, это упростит контроль над мигрантами: правоохранители и налоговые службы сразу будут знать, куда направляется работник. Минтруд предлагал реформировать систему еще в прошлом году. Глава ведомства Антон Котяков указывал, что текущая схема создает сложности: мигранты долго ищут работу, условия трудоустройства не всегда прозрачны, а бизнес сталкивается с дополнительными рисками. "Важно, чтобы работодатель нес ответственность за сотрудников, которых он пригласил из-за рубежа, но в то же время получал гарантии", - подчеркнул министр.

Для внедрения системы потребуется изменить закон "О правовом положении иностранных граждан" и дополнить перечень документов для патента. Также может появиться правило о переоформлении патента при смене работодателя.

По словам врио заместителя губернатора Вологодской области Дмитрия Локтионова, это поможет упорядочить учет мигрантов. "Существующая система выдачи патентов, в частности, приводит к тому, что у нас госорганы в течение трех месяцев с момента пересечения человеком границы не владеют никакой информацией о том, где он находится, где работает, работает ли вообще и так далее. Поэтому, на наш взгляд, указание в патенте наименования работодателя позволит упорядочить процедуру учета и повысить ответственность как компаний, так и самих иностранных граждан", - отметил он.

Начальник управления контрольно-надзорной деятельности ГУВМ МВД России Алексей Гасак отметил, что инициатива пересекается с готовящимися поправками, которые предполагают целевой набор мигрантов. "Конкретно речь идет о проектах поправок в закон "О правовом положении иностранных граждан", закон "О миграционном учете" и Налоговый кодекс. Так, в частности, им предусмотрены особенности осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в порядке целевого организованного набора. Он подразумевает трудоустройство к определенным работодателям, на конкретные места, под конкретные квалификации с определенной заработной платой и так далее. Основным документом будет являться разрешение на работу - и предполагается, что в нем будет указываться работодатель", - отметил он.

Законопроекты пока прорабатываются в правительстве, и точные сроки их внесения неизвестны.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы рассматривают законопроект, который предполагает расширение перечня оснований для увольнения мигрантов с работы.

Источник: vfokuse.mail.ru