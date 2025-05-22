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Кыргызстан завоевал три медали на чемпионате по пенчак-силату в Джизаке

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по пенчак-силату успешно выступила на "Открытом чемпионате Узбекистана-2025", который проходил в городе Джизак с 15 по 19 мая. Команда завоевала две золотые и одну бронзовую медали.

Золотыми призерами стали Темир Бикбоев в весовой категории до 65 кг и Арууке Бикбоева в категории до 34 кг. Бронзовую медаль в весе до 47 кг выиграла Аяна Жусупова.

Под руководством главного тренера Каныбека Бикбоева спортсмены Кыргызстана продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства, достойно представив страну на международных соревнованиях.


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URL: https://www.vb.kg/446185
Теги:
спорт, Кыргызстан
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