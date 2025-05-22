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В школах Бишкека откроются дополнительные места для первоклассников

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В ряде общеобразовательных учреждений Бишкека 23 мая в 09:00 будут открыты дополнительные места для приёма учеников в 1-е и 2-е классы на 2025–2026 учебный год.

Как сообщили в Министерстве просвещения, дополнительные квоты предоставляются в целях удовлетворения высокого спроса со стороны родителей и законных представителей, а также расширения доступа к получению образования.

Дополнительные места предусмотрены в следующих учебных заведениях:

Средняя школа-гимназия гуманитарно-правового направления №4

Средняя общеобразовательная школа №10

Школа-гимназия с углубленным изучением английского языка №13

Средняя школа-гимназия им. Л.В. Толстунова №12

Средняя школа им. А.С. Пушкина №17

Средняя школа им. Г. Алиева №20

Средняя школа №26

Средняя школа №29

Средняя школа №37

Средняя школа №40

Средняя школа №41

Средняя школа №44

Средняя школа №56

Средняя школа №62

Средняя школа им. Ч. Айтматова №63

Средняя школа №64

Средняя школа №75

Средняя школа №82

Средняя школа им. Ж. Садыкова №84

Средняя школа №88

Средняя школа №92

Средняя школа им. И. Арабаева №102

Средняя школа №119.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/446194
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан
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