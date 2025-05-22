В школах Бишкека откроются дополнительные места для первоклассников

В ряде общеобразовательных учреждений Бишкека 23 мая в 09:00 будут открыты дополнительные места для приёма учеников в 1-е и 2-е классы на 2025–2026 учебный год.
Как сообщили в Министерстве просвещения, дополнительные квоты предоставляются в целях удовлетворения высокого спроса со стороны родителей и законных представителей, а также расширения доступа к получению образования.
Дополнительные места предусмотрены в следующих учебных заведениях:
Средняя школа-гимназия гуманитарно-правового направления №4
Средняя общеобразовательная школа №10
Школа-гимназия с углубленным изучением английского языка №13
Средняя школа-гимназия им. Л.В. Толстунова №12
Средняя школа им. А.С. Пушкина №17
Средняя школа им. Г. Алиева №20
Средняя школа №26
Средняя школа №29
Средняя школа №37
Средняя школа №40
Средняя школа №41
Средняя школа №44
Средняя школа №56
Средняя школа №62
Средняя школа им. Ч. Айтматова №63
Средняя школа №64
Средняя школа №75
Средняя школа №82
Средняя школа им. Ж. Садыкова №84
Средняя школа №88
Средняя школа №92
Средняя школа им. И. Арабаева №102
Средняя школа №119.
Источник: Кабар