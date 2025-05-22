В Бишкеке открылся первый в КР ресурсный центр поддержки матерей и детей

22 мая 2025 года в городе Бишкек состоялось торжественное открытие первого в Кыргызстане ресурсного центра поддержки матерей и детей "Эне Үйү" ("Дом мамы"). Об этом редакции сообщила правозащитница и директор ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова.

Центр создан при поддержке международного частного фонда Mothers Home International Foundation (MHIF) и стал важной социальной инициативой, направленной на поддержку женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Цель и миссия центра - предотвращение социального сиротства, комплексная помощь матерям с новорождёнными детьми, восстановление прав женщин и содействие их самостоятельности. В рамках деятельности центра женщины получают:

временное безопасное жильё, психологическую и юридическую помощь, поддержку в восстановлении документов, помощь в трудоустройстве и социальной адаптации.

"Центр "Эне Үйү" стал первой модельной площадкой в стране, направленной на профилактику семейных кризисов и оказание системной поддержки женщинам и детям. Открытие прошло в тёплой и содержательной атмосфере. Открытие "Эне Үйү" стало значимым шагом на пути к формированию устойчивой, гуманной и системной поддержки женщин и детей в кризисной ситуации, а также вкладом в развитие социальной политики страны", - отметила Турдубекова.

В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша - Винера Калыбекова, Айсулуу Мамашова, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыял Жанузакова, заместитель министра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов, представители кризисных центров и общественных организаций. Региональный представитель проекта "Дом мамы" в Кыргызстане Назгуль Турдубекова представила подробную информацию о миссии и перспективах развития центра.

Гости мероприятия смогли ознакомиться с условиями проживания и поддержки женщин с детьми, пообщаться с основателями и специалистами центра и обсудить вопросы дальнейшего развития системы поддержки материнства в Кыргызстане.