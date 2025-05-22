Генпрокурор КР Асаналиев встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ Кампом

Сегодня, 22 мая состоялась встреча генпрокурора КР М.Асаналиева с Верховным Комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофом Кампом. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре КР.

В надзорном органе подчеркнули, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере обеспечения верховенства права, защиты прав и свобод человека, включая профилактику межнациональной розни и экстремизма.

"Отмечена значимость взаимного сотрудничества для укрепления правопорядка и межэтнического согласия в стране и подчеркнули важность дальнейшего расширения партнерства с ОБСЕ, включая реализацию новых инициатив в сфере защиты прав человека. В ходе встречи достигнута договоренность о разработке и реализации совместных проектов, направленных на повышение потенциала правоохранительной системы", - говорится в информации.

Стороны выразили уверенность, что дальнейшее развитие сотрудничества будет способствовать повышению эффективности деятельности правоохранительных стабильности и обеспечению защиты прав всех граждан КР, добавили в генпрокуратуре.