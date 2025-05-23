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"СКА-1946" сравняла счет с "Спартаком" в финале Кубка Харламова

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- Самуэль Деди Ирие
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В Санкт-Петербурге состоялся шестой матч финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между "СКА-1946" и московским "Спартаком". После убедительной победы со счетом 5:2 петербургская команда сравняла счет в серии - 3:3.

"Спартак" изначально вел в серии 3:0, но ограничения в работе московских аэропортов из-за атак дронов ВСУ задержали команду, и они прилетели в Петербург лишь в день матча. Это повлияло на подготовку к игре.

Встреча выдалась напряженной: в начале третьего периода произошла массовая драка с участием восьми хоккеистов. В составе "Спартака" дубль забил Иван Гаврилов, у "СКА-1946" решающую шайбу оформил Севастиан Капчук.

Седьмой и решающий матч состоится 24 мая в Москве, где будет определен обладатель Кубка Харламова.


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URL: https://www.vb.kg/446219
Теги:
Россия, хоккей
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