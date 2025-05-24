Как самый влиятельный бизнесмен США Илон Маск потерял политический вес

Ещё недавно Илон Маск казался вторым человеком в Белом доме. Он тратил сотни миллионов на поддержку Трампа, увольнял тысячи чиновников и появлялся в Овальном кабинете со своим сыном. Однако в последние месяцы о нём перестали упоминать даже союзники. Белый дом молчит, Трамп его больше не цитирует, а сам Маск вернулся к бизнесу - тихо и без прежнего ажиотажа.

Весной 2025 года имя Маска исчезло из постов Трампа и пресс-релизов администрации. От департамента DOGE, созданного им для "оптимизации" госрасходов, остались общие формулировки. А сам миллиардер теперь пишет в соцсетях в основном о технологиях, а не о политике.

Политическая авантюра ударила по репутации Маска и по его компаниям. Tesla зафиксировала падение прибыли на 71% в первом квартале. Власти Висконсина проигнорировали вложения бизнесмена в местные выборы. А протесты против него доходили до поджогов автосалонов. По данным СМИ, совет директоров Tesla даже задумался о смене CEO, хотя Маск всё отрицает.

Он обещал сэкономить для бюджета США триллионы, но в реальности сэкономленные суммы оказались гораздо скромнее. Более того, увольнения в налоговой и других ведомствах могут обернуться убытками и судебными исками.

Профессор Йельской школы менеджмента резюмировал: Маск пытался реформировать госаппарат, но потерял поддержку общества. А многие демократы и независимые избиратели, считавшие его кумиром, теперь выходят на протесты с его именем на плакатах.