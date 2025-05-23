"Росатом" провел первый "Атомный урок" в Кыргызстане

В школе-лицее № 18 им. А. Навои в городе Ош проведен первый в стране "Атомный урок". Мероприятие было приурочено к 80-летию атомной отрасли России.

Проект реализован при поддержке госкорпорации "Росатом" и Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Занятие прошло на кыргызском языке и собрало свыше 90 старшеклассников.

Инициатива направлена на популяризацию инженерных и научных профессий среди школьников и студентов, а также знакомство молодежи с достижениями и возможностями атомной отрасли. Методические материалы проекта были переведены на кыргызский язык, что позволит расширить охват программы. Ранее аналогичные занятия прошли в Турецкой Республике и Республике Казахстан. Проект планируется развивать, и "Атомный урок" пройдет в других городах Кыргызстана.

"Атомный урок - это не только возможность расширить кругозор учащихся, но и вдохновить их на выбор перспективных профессий в области науки и технологий. Мы благодарны "Росатому" за возможность стать частью такого значимого образовательного проекта", - отметил директор учреждения Жоомарт Акматов.

"Можно считать это началом нового, международного измерения "Атомного урока". Проект в своем роде уникален: он даёт педагогам любого предметного профиля огромную базу знаний и полезных материалов, готовых к использованию для проведения внеурочных занятий. Свыше 10 тысяч российских учителей смогли расширить свои профессиональные компетенции и познакомить школьников с увлекательным миром атомных технологий. Здорово, что проект находит отклик и поддержку в странах – партнёрах "Росатома", - подчеркнула руководитель Всероссийского просветительского проекта "Атомный урок" Наталья Колесникова.

Справка:

"Атомный урок" - уникальный проект научно-просветительской программы "Атомариум", направленный на популяризацию атомных технологий и достижений атомной науки среди школьной аудитории и педагогического сообщества. Материалы проекта помогают педагогам разнообразить образовательную программу и стать проводниками знаний об атомной отрасли.

Впервые "Атомный урок" прошел в российских школах в 2020 году и был приурочен к 75-летию российской атомной промышленности. В 2024 году в просветительских мероприятиях пятого, юбилейного сезона проекта приняли свыше 50 тысяч школьников и 5 тысяч педагогов России. В 2025 году мероприятия проекта "Атомный урок" приурочены к празднованию в России 80-летия атомной промышленности.