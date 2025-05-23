Кыргызстан и тюркская наука: время интеграции

В интервью kz24.news профессор Аниса Бикбулатова, член Академии наук Татарстана и эксперт центра "Большой Алтай", заявила: "Именно культура и образование должны стать инструментом дипломатии и сближения наших народов и стран". Эти слова сегодня звучат особенно актуально - Кыргызстан, по сути, входит в новую фазу научной интеграции тюркского мира.

Бишкек как столица тюркской интеграции

В ноябре 2024 года Кыргызстан принял XI саммит Организации тюркских государств, официально став страной-председателем объединения. Саммит прошёл под девизом: "Расширение возможностей тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".

Председательство Кыргызстана - это не только политическая миссия, но и шанс реализовать совместные гуманитарные и научные инициативы. Особенно в свете новых вызовов, с которыми сталкивается регион.

Исследования, учебники и культурные мосты

Тюркская академия, при активном участии кыргызских учёных, завершила подготовку базовых учебников: "Общая тюркская история", "Общая тюркская литература", "География тюркского мира". Эти материалы легли в основу формирования единого образовательного пространства, учитывающего культурную специфику стран - от Кыргызстана до Азербайджана.

Не менее важной стала инициатива 2024 года - "Тюркский барометр", где исследовались взгляды академического сообщества на перспективы сотрудничества. В проекте участвовали учёные из пяти тюркских стран, включая Кыргызстан.

От науки к культуре: Иссык-Куль зовёт

Параллельно с академическими проектами развивается культурное сотрудничество. В сентябре 2024 года Фонд тюркской культуры и наследия подписал меморандум с кыргызским центром традиционного искусства. Одним из результатов станет фестиваль "Рух Санат", который пройдёт на Иссык-Куле и объединит музыкантов, художников и историков тюркского мира.

Безопасность - тоже наука

Нельзя не отметить меморандум о биологической безопасности между Кыргызстаном и Казахстаном. Он открывает новые горизонты для совместных прикладных исследований в здравоохранении и экологии.

Наука как основа союзничества

В мае 2025 года Казахстан официально ратифицировал договор о союзнических отношениях с Кыргызстаном, где особый акцент сделан на науку, культуру и образование как инструменты долгосрочной интеграции.

В заключение

Кыргызстан сегодня не просто участник тюркской интеграции - он один из её драйверов. И если следовать мысли профессора Бикбулатовой, то именно через культуру, образование и науку мы можем построить прочные мосты в будущее - общее, устойчивое и достойное.