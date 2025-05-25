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В Бишкеке пройдет презентация ведущих аграрных вузов России.

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке пройдет выставка-презентация ведущих аграрных вузов России. Мероприятие организована Российско-Кыргызским консорциумом аграрных университетов под председательством Костромской государственной сельскохозяйственной академии.

На выставку приглашаются старшеклассники, их родители, учителя, преподаватели и студенты колледжей, лицеев и вузов.

Абитуриенты ознакомятся с широким спектром образовательных программ, предлагаемых вузами-участниками консорциума, проконсультируются по вопросам поступления и обучения, узнают о возможностях прохождения практик и стажировок в университетах и перспективах трудоустройства в аграрном секторе.

Представители академического сообщества получат уникальную возможность установить необходимые деловые связи для международной образовательной интеграции и научного сотрудничества, обсудить актуальные вопросы аграрной науки и образования, а также обменяться опытом с российскими коллегами.

Мероприятие пройдет 29 мая с 11:00 до 16:00 часов в Русском доме в Бишкеке по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1.


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URL: https://www.vb.kg/446249
Теги:
вуз, выставка, Россия, Кыргызстан
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