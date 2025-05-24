Начальник райфинуправления задержан за попытку присвоения служебного авто

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана задержали начальника финансового управления Ак-Талинского района, известного по инициалам как К.Б.К. Его подозревают в незаконном выводе служебной автомашины в частную собственность.

Как установило следствие, К.Б.К., используя служебное положение, инициировал оформление фиктивного протокола решения профсоюзного комитета, согласно которому право на приватизацию автомобиля Honda CR-V 2004 года выпуска было предоставлено охраннику управления С.Б. По данным ГКНБ, на самом деле охранник об этом не знал, а транспортом продолжал пользоваться сам чиновник.

Оценку авто в 150 тысяч сомов провела частная компания, с которой, как полагает следствие, К.Б.К. действовал в сговоре. Машина была зарегистрирована на имя охранника, а затем фактически перешла под контроль подозреваемого. Примечательно, что до её официального списания К.Б.К. произвёл ремонт и замену запчастей за счёт бюджета Минфина.

В настоящее время К.Б.К. водворён в ИВС ОВД Ат-Башинского района. Продолжаются следственные действия по выявлению других эпизодов противоправной деятельности, а также возможных соучастников.