Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 98.75 - 99.75

В Узгене выявлен факт незаконной приватизации автовокзала

199  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ Кыргызстана в ходе доследственной проверки установил факт незаконного присвоения земельного участка, на котором расположен автовокзал в городе Узген. В противоправной схеме фигурирует акционерное общество "Тулпар".

Как выяснилось, 15 января 2001 года мэрия Узгена официально выделила землю под строительство автовокзала. Впоследствии районная администрация передала этот участок АО "Тулпар" в постоянное пользование - исключительно для оказания услуг населению по обслуживанию пассажиров.

Однако должностные лица Узгенского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимость, нарушив закон, оформили на участок государственный акт о праве частной собственности от 21 июля 2001 года. Таким образом, земля, предназначенная для общественного пользования, оказалась в частных руках.

В ходе доследственной проверки акционеры АО "Тулпар" признали незаконность приватизации. В результате объект - земельный участок площадью 0,41 га - был добровольно возвращён и передан на баланс мэрии города Узген.

По делу продолжается изучение возможной причастности должностных лиц и обстоятельств оформления правоустанавливающих документов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446253
Теги:
ГКНБ, приватизация, Узгенский район, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  