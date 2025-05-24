В Узгене выявлен факт незаконной приватизации автовокзала

ГКНБ Кыргызстана в ходе доследственной проверки установил факт незаконного присвоения земельного участка, на котором расположен автовокзал в городе Узген. В противоправной схеме фигурирует акционерное общество "Тулпар".

Как выяснилось, 15 января 2001 года мэрия Узгена официально выделила землю под строительство автовокзала. Впоследствии районная администрация передала этот участок АО "Тулпар" в постоянное пользование - исключительно для оказания услуг населению по обслуживанию пассажиров.

Однако должностные лица Узгенского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимость, нарушив закон, оформили на участок государственный акт о праве частной собственности от 21 июля 2001 года. Таким образом, земля, предназначенная для общественного пользования, оказалась в частных руках.

В ходе доследственной проверки акционеры АО "Тулпар" признали незаконность приватизации. В результате объект - земельный участок площадью 0,41 га - был добровольно возвращён и передан на баланс мэрии города Узген.

По делу продолжается изучение возможной причастности должностных лиц и обстоятельств оформления правоустанавливающих документов.