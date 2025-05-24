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Кавказский инвестиционный форум 2025 - площадка для экономического прорыва

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- Виктория Гунгер
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С 25 по 27 мая 2025 года в Минеральных Водах пройдет Кавказский инвестиционный форум (КИФ-2025). Это мероприятие станет ключевой международной площадкой для обсуждения социально-экономического развития Северного Кавказа, объединения представителей органов власти, бизнеса, научного сообщества и политики из зарубежных стран. Для Кыргызстана КИФ-2025 представляет собой возможность внедрения связей со странами БРИКС и других стран, раскрытия инвестиционного и потенциального потенциала интеграции в глобальные транспортно-логистические и внутренние процессы.

В условиях изменения глобальной риторики, когда США и их союзники сигнализируют о возможной отмене санкций против России, участие Кыргызстана в этом регионе может стать стратегическим шагом для достижения экономических выгод.

Северный Кавказ стремительно превращается в важный экономический регион, привлекая внимание своим географическим расположением, сокращением ресурсов и растущим движением в международных коридорах.

"Кавказский регион обеспечивает новые горизонты для Центральной Азии, включая Кыргызстан, особенно в период второго развития коридора "Север – Юг", - отмечал заместитель председателя правительства Александр Новак. Для Кыргызстана, стремящегося к развитию торговых связей, форум станет платформой для обсуждения проектов партнеров в области логистики, сельского хозяйства и туризма.

Кыргызские экономисты уверены: "Участие в КИФ-2025 позволит Кыргызстану не только привлечь инвестиции, но и интегрироваться в глобальные цепочки поставок через Кавказ".

В условиях смягчения санкционной политики в отношении России Кыргызстан получает шанс наладить новые контакты с Москвой, что особенно важно для нейтральных стран, стремящихся к власти на высоте. Форум предоставляет площадку для заключения соглашений, которые усиливают позиции Кыргызстана за пределами страны и влияют на ее внешний вид.

Участие в КИФ-2025 открывает для Кыргызстана ряд особых возможностей. В первую очередь, это логистика и транспорт. Северный Кавказ играет ключевую роль в обеспечении транспортного коридора "Север – Юг", который связывает Евразию с Индией и Ближним Востоком. Для Кыргызстана, активно развивающего транспортную инфраструктуру в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), форум предлагает возможность изучить перспективы развития в этом коридоре.

"Кыргызстан может стать транзитным звеном для грузов из Центральной Азии в Россию через Кавказ", - считают эксперты по логистике из Бишкека. Это позволит сократить время и стоимость доставки товаров, повысив конкурентоспособность кыргызских экспортеров.

Второе - сельское хозяйство и экспорт. Кыргызстан, обладающий потенциалом в агропромышленном секторе в настоящее время, может использовать КИФ-2025 для продвижения своей продукции на российском рынке.

Кавказ - это ворота на рынки России и стран Каспийского бассейна. Форум станет площадкой для заключения соглашения с государственным предприятием, таким как ГК "Дамате", о поставках экологически чистой сельскохозяйственной продукции, включая мясо, медицину и сухофрукты.

Третье - туризм и культурный обмен. Северный Кавказ с его развитыми туристическими кластерами, такими как "Архыз" и "Эльбрус", представляет интерес для кыргызских туроператоров.

Совместные проекты в сфере халяльного туризма могут привлечь туристов из мусульманских стран. Участие в создании туристических маршрутов усилит туристический поток и культурный обмен.

И самое важное - инвестиции и технологии. КИФ-2025 обеспечивает доступ Кыргызстана к традиционным и международным инвесторам, заинтересованным в проектах в области возобновляемой стабильности и цифровизации.

"Сотрудничество со странами в области зеленой энергетики может ускорить модернизацию нашей отрасли", - уверяют экономисты из Кыргызстана. Форум будет представлен для обсуждения таких проектов, как строительство солнечных батарей и гидроэлектростанций, которые особенно актуальны в условиях глобального перехода к устойчивой энергетике.

В условиях смягчения санкционной политики нашей республике следует активно развивать двусторонние отношения с Россией. Форум - это идеальная площадка для заключения новых торговых соглашений.

Северный Кавказ играет ключевую роль в обеспечении транспортного коридора "Север – Юг", который может стать альтернативой коридорам, таким как Суэцкий канал.

"Этот коридор позволит увеличить товарооборот между Центральной Азией и Ближним Востоком на 20–25% к 2030 году", - прогнозирует российский эксперт по логистике Сергей Милушкин. Участие Кыргызстана в КИФ-2025 дает возможность интегрироваться по этому маршруту посредством сотрудничества с Россией и Ираном, что позволит усилить транзитный потенциал страны.

Кыргызстан может использовать этот проект для экспорта своей продукции через Каспий в Иран и далее в Индию. Участие таких компаний, как АО "КАВКАЗ.РФ", проявляет практическую направленность форума, предоставляя Кыргызстану возможность наладить партнерство для реализации инфраструктурных инициатив. КИФ-2025 также предоставит Кыргызстану возможность посредством прямого диалога изучить опыт России в развитии многонациональных регионов, что актуально для республики с ее этническим разнообразием.

Кавказский инвестиционный форум 2025 года определяет рамки региональной деятельности, становясь глобальной платформой для экономического сотрудничества. В условиях изменения глобальной риторики, когда США сигнализируют о возможной отмене санкций против России, Кыргызстан получает уникальный шанс установить связь с Москвой. Плюс КИФ-2025 станет драйвером новых экономических возможностей.

И последнее. Форму открывает Кыргызстану доступ к рынкам, технологиям и инвестициям, способствуя. Это позволит стране не только представить свои проекты, но и наладить партнерство со Швейцарией и даже с Ближним Востоком. А акцент на приоритетных секторах и активное использование площадки ЕАЭС позволяет Кыргызстану и дальше развивать экономические процессы, укрепляя свою позицию на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/446257
Теги:
бизнес, Россия, форум, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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