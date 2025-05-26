Мамираим Джумабаев: Гастроэнтерология Кыргызстана нуждается в модернизации

В Бишкеке состоялся II Международный конгресс гастроэнтерологов с участием более 400 ведущих специалистов из Кыргызстана, стран СНГ, Европы, Китая и США, в их числе известные гастроэнтерологи, гепатологи, терапевты, эндокринологи, инфекционисты, хирурги, эндоскописты, а также молодые ученые и врачи. В начале конгресса состоялась церемония награждения победителей конкурса молодых ученых, в котором приняло участие 16 человек. Прошли пленарные сессии и симпозиумы, охватывающие актуальные проблемы гастроэнтерологии, диагностику и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта - всего 40 докладов из 14 стран-участниц.

О настоящем и будущем гастроэнтерологии в Кыргызской Республике доложил председатель общества гастроэнтерологов КР, к.м.н. Мамираим Джумабаев. Он отметил, что в Кыргызстане отмечаются высокие показатели вирусных гепатитов, в том числе хронического вирусного гепатита B с дельта-агентом, диагностированного рака желудка как у женщин, так и у и мужчин. Он рассказал об особенностях гастроэнтерологической службы Кыргызстана, где опытные специалисты сосредоточены в основном в Бишкеке и Оше. В центрах доступны эндоскопия, УЗИ и биохимия, но недоступны такие виды исследования, как колоноскопия и капсульная эндоскопия. На уровне первичной медико-санитарной помощи внедрены базовые клинические протоколы, здравоохранение республики испытывает дефицит гастроэнтерологов в регионах, не проводится диспансеризация. Кыргызстанцы очень мало знают о заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

По словам Мамираима Джумабаева, основные проблемы сводятся к отсутствию целостной системы развития гастроэнтерологической службы. Имеются проблемы в подготовке кадров. Не хватает, а в некоторых государственных учреждениях здравоохранения вообще отсутствует современное эндоскопическое оборудование. Существуют проблемы очистки и обеззараживания эндоскопов и полагающихся к ним инструментов в связи с отсутствием автоматических моечных машин для эндоскопов.

"Однозначно, что система нуждается в модернизации, а ключ решения многих задач - в технологиях, кадрах, в профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, и, что еще очень важно, в интеграции с глобальной гастроэнтерологией", - отметил Мамираим Джумабаев.

В Резолюции конгресса говорится, что для развития клинической, научной и образовательной базы гастроэнтерологии в КР и странах региона рекомендуется сформировать Международную экспертную группу из стран-участниц конгресса, запустить инициативу по созданию национального регистра пациентов с метаболически-ассоциированными заболеваниями печени и поджелудочной железы с последующей интеграцией в международные реестры. Было предложено также создать Дорожную карту по совершенствованию диагностики и лечения заболеваний ЖКТ, внедрить телемедицину и обеспечить современным оборудованием отделения гастроэнтерологии Национального госпиталя Минздрава КР, Национального центра кардиологии и терапии им. Миррахимова и больницы города Оша.

В части образовательных и кадровых инициатив - развивать академическую мобильность преподавателей и врачей в сотрудничестве с международными университетами, создать национальную систему аккредитации по гастроэнтерологии в рамках Общества гастроэнтерологов КР, а также школу молодых гастроэнтерологов.

Елена Баялинова,

медиаэксперт по вопросам здравоохранения.