Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 98.75 - 99.75

Мамираим Джумабаев: Гастроэнтерология Кыргызстана нуждается в модернизации

254  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялся II Международный конгресс гастроэнтерологов с участием более 400 ведущих специалистов из Кыргызстана, стран СНГ, Европы, Китая и США, в их числе известные гастроэнтерологи, гепатологи, терапевты, эндокринологи, инфекционисты, хирурги, эндоскописты, а также молодые ученые и врачи. В начале конгресса состоялась церемония награждения победителей конкурса молодых ученых, в котором приняло участие 16 человек. Прошли пленарные сессии и симпозиумы, охватывающие актуальные проблемы гастроэнтерологии, диагностику и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта - всего 40 докладов из 14 стран-участниц.

О настоящем и будущем гастроэнтерологии в Кыргызской Республике доложил председатель общества гастроэнтерологов КР, к.м.н. Мамираим Джумабаев. Он отметил, что в Кыргызстане отмечаются высокие показатели вирусных гепатитов, в том числе хронического вирусного гепатита B с дельта-агентом, диагностированного рака желудка как у женщин, так и у и мужчин. Он рассказал об особенностях гастроэнтерологической службы Кыргызстана, где опытные специалисты сосредоточены в основном в Бишкеке и Оше. В центрах доступны эндоскопия, УЗИ и биохимия, но недоступны такие виды исследования, как колоноскопия и капсульная эндоскопия. На уровне первичной медико-санитарной помощи внедрены базовые клинические протоколы, здравоохранение республики испытывает дефицит гастроэнтерологов в регионах, не проводится диспансеризация. Кыргызстанцы очень мало знают о заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

По словам Мамираима Джумабаева, основные проблемы сводятся к отсутствию целостной системы развития гастроэнтерологической службы. Имеются проблемы в подготовке кадров. Не хватает, а в некоторых государственных учреждениях здравоохранения вообще отсутствует современное эндоскопическое оборудование. Существуют проблемы очистки и обеззараживания эндоскопов и полагающихся к ним инструментов в связи с отсутствием автоматических моечных машин для эндоскопов.

"Однозначно, что система нуждается в модернизации, а ключ решения многих задач - в технологиях, кадрах, в профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, и, что еще очень важно, в интеграции с глобальной гастроэнтерологией", - отметил Мамираим Джумабаев.

В Резолюции конгресса говорится, что для развития клинической, научной и образовательной базы гастроэнтерологии в КР и странах региона рекомендуется сформировать Международную экспертную группу из стран-участниц конгресса, запустить инициативу по созданию национального регистра пациентов с метаболически-ассоциированными заболеваниями печени и поджелудочной железы с последующей интеграцией в международные реестры. Было предложено также создать Дорожную карту по совершенствованию диагностики и лечения заболеваний ЖКТ, внедрить телемедицину и обеспечить современным оборудованием отделения гастроэнтерологии Национального госпиталя Минздрава КР, Национального центра кардиологии и терапии им. Миррахимова и больницы города Оша.

В части образовательных и кадровых инициатив - развивать академическую мобильность преподавателей и врачей в сотрудничестве с международными университетами, создать национальную систему аккредитации по гастроэнтерологии в рамках Общества гастроэнтерологов КР, а также школу молодых гастроэнтерологов.

Елена Баялинова,

медиаэксперт по вопросам здравоохранения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446271
Теги:
здравоохранение, врачи, технологии, пациент, конгресс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  