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Герою Советского Союза Николаю Лященко открыта мемориальная доска в Москве

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- Светлана Лаптева
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В Москве, по адресу улица Мосфильмовская, д. 11, корпус 2, состоялось торжественное открытие мемориальных досок двум выдающимся Героям Советского Союза - маршалу авиации Александру Силантьеву и генералу армии Николаю Лященко, который с раннего возраста проживал с семьей на Иссык-Куле.

Проекты мемориальных досок выполнены из бронзы авторским коллективом: заслуженным художником России, академиком и профессором Международной академии архитектуры Игорем Бургановым и архитектором, магистром архитектуры Алексеем Комовым. Работы велись под руководством Департамента культурного наследия города Москвы.

В церемонии открытия приняли участие Герои России, ветераны, представители московских властей и молодежных организаций, близкие и потомки героев. Кыргызстан на мероприятии представлял сотрудник Военного атташата при Посольстве КР. От семьи Николая Лященко прибыли его племянница Ольга Еременко и внук Олег Еременко. Семью Александра Силантьева представили дочь Елена Беспалова и внучка Екатерина Беспалова.

Мемориальные доски установлены на доме, где герои прожили более 20 лет. На доске Александра Силантьева изображен пейзаж с силуэтом самолета, а на доске Николая Лященко - стратегические карты с обозначением направлений боевых действий.

- От имени сообщества Героев Отечества выражаю искреннюю признательность и благодарность Правительству Москвы и Московской городской Думе за помощь в организации открытия мемориальных досок Героям, - отметил первый заместитель председателя Правления Клуба Героев Анатолий Андронов.

- Сегодня, в этот знаковый год для нашего Отечества, мы участвуем в открытии двух новых мемориальных досок, - добавил представитель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Андрей Козлов. - 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, и мы ведем активную работу, привлекая молодежь к таким мероприятиям.

К словам признательности присоединился и глава управы района Раменки Игорь Алексеев:

- Ни одного слова нельзя выкинуть из рассказа об этих людях, ни одного дня из их биографии вычеркнуть. Жизнь этих людей - героическая летопись нашей Родины.

- Мы храним память о наших предках и делаем все, чтобы не дать ей угаснуть, - сказал внук Николая Лященко Олег Еременко. - Раньше его имя помнили и в Европе, но, увы, сейчас стали забывать о человеке, который проливал свою кровь за свободу от фашизма.

- Дедушка всегда был для меня примером, - поделилась внучка Александра Силантьева Екатерина Беспалова. - У него могло не быть государственных наград, признания, званий… Это не изменило бы его характера, чувства долга и доблести.

Николай Лященко родился 16 мая 1910 года. Встретил войну в звании подполковника, командовал 737-м стрелковым полком, затем 90-й стрелковой дивизией. Участвовал в обороне Днепропетровска, прорыве блокады Ленинграда, боях за Берлин. Звание Героя Советского Союза получил в 1990 году. Награжден пятью орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени и тремя орденами Красной Звезды.

Александр Силантьев родился 23 августа 1918 года. Начал службу в 1938 году. Уже к декабрю 1941 года совершил 203 боевых вылета на истребителе И-153 "Чайка". К концу войны - 343. Герой Советского Союза, три ордена Красного Знамени, два ордена Красной Звезды.

Несколько лет назад, по инициативе поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш", Олег Еременко оказал содействие в установке мемориальной доски в школе села Ананьева, которая носит имя Николая Лященко.


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URL: https://www.vb.kg/446272
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан
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