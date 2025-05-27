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"Менделеевские школы" появятся в Узбекистане

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- Светлана Лаптева
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"Менделеевские школы" появятся в Узбекистане. Соглашение подписано с партнёрами в центральноазиатской республике и филиалом Российского химико-технологического университета (РХТУ), который работает в Ташкенте. Об этом сообщается на сайте фонда "Русского мира"

Церемония подписания вошла в программу конференции ректоров вузов России и Узбекистана, которая состоялась в Намангане.

Первым этапом реализации масштабного образовательного проекта станет открытие "Менделеевских классов" на базе школ в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Дети будут углубленно изучать химию, физику и математику на русском языке. Самые эффективные практики отечественного образования помогут выпускникам успешно поступать в профильные вузы. С обеспечением педагогическими кадрами поможет проект "Российский учитель за рубежом", филиал РХТУ обеспечит методическое сопровождение. Остальные организационные вопросы будет решать министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана.

Как сообщал "Русский мир", в РХТУ выразили уверенность в том, что для подготовки высококвалифицированных кадров для химической промышленности требуется высокое качество преподавания на всех уровнях образования. При этом важно, чтобы дети хорошо знали русский язык. В Ташкенте не сомневаются, что этот проект станет большим шагом в развитии образовательной системы страны.

Планируется, что российские учителя, прошедшие подготовку на базе РХТУ имени Менделеева, будут преподавать предметы естественно-научного профиля на русском языке в учебных заведениях Узбекистана. В итоге школьники смогут продолжить обучение в ташкентском филиале РХТУ имени Менделеева и в других вузах.

Источник: russkiymir.ru


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URL: https://www.vb.kg/446274
Теги:
Узбекистан, школа
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