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Возможна удачная смена работы. Гороскоп с 26 мая по 1 июня

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Календарная весна подходит к завершению и в последней неделе мая, во вторник 27 мая., состоится Новолуние Первые лунные сутки стартуют в 9 часов 2 минуты утра бишкекского времени (в 6 часов 2 минуты утра московского времени). Неделя созидательная. Со вторника, когда стартует новый лунный цикл, можно приступать к реализации задуманных идей, начинать обучение. Кардинальные преобразования в работе, инвестициях, позволят существенно увеличить доходы. Стоит заняться активным продвижением собственного бизнеса, либо поискам работы, если текущее место работы не устраивает. Неделя располагает к поездкам, а также к подготовке предстоящего летнего отдыха.

Овен – время креативных и практичных идей. Появится больше собранности, что позволит осуществить возникшие идеи в жизнь. Станет больше поездок и общения, как делового, так и дружеского. С появлением новых людей в вашем окружении появятся и новые возможности в карьере. Возможен существенный прогресс в учёбе, а если не определились с планами по продолжению обучению, появится понимание направления развития. Последние деньки календарной весны пройдут в романтическом общении, и самое время делать предложение руки и сердца.

Телец – самое время поправить здоровье, отдохнуть и продумать стратегию, которая приведёт вас к новому успеху в карьере. Учитывая ошибки прошлого, вы сможете построить разговор с влиятельными людьми и руководством в нужном для себя ключе и решить значимые вопросы, что в итоге поможет продвинуться по карьерной лестнице, либо получить необходимые документы. Не менее важный разговор состоится в доме, решив многие проблемные вопросы.

Близнецы – новые коллеги на работе или бизнес партнёры создадут здоровую конкуренцию, заставляя придумывать что-то оригинальное в своей работе. Вначале вам они могут не понравиться, но приняв их ценности, вы станете хорошими друзьями и займётесь выгодным совместным проектом. Возможны частые непродолжительные поездки. Романтическое сообщение, как рукой снимет усталость и, несмотря на загруженные дни, место для романтики вы найдете.

Рак – чувства разыграются с новой силой и назначенные свидания, а также вечеринки пройдут романтично и весело. Неплохо пройдут и встречи с друзьями, которых ожидается немало. Свежие мысли подвигнут вас и на покорение новых рубежей в карьере. Возможна удачная смена работы, либо продвижение на текущей работе. Продуктивно пройдёт визит к руководству. Упорно продвигая задуманные планы, вы сможете оформить различные документы, что скажется положительно на доходах.

Лев – новый взгляд на обыденные жизненные ситуации позволит обнаружить новые возможности для профессионального и личностного роста. Начнёт меняться привычный круг общения, возникнут новые интересы, которые на ином уровне объединят вас с давними знакомыми и близкими людьми, а также позволят обзавестись новыми знакомствами. Станут возможными дальние поездки, как развлекательные, так и деловые. Удастся определиться с дальнейшим направлением в учёбе.

Дева – залатав дыры в бюджете, устранив утечку денег на ненужные цели, вы поправите финансовое положение и сможете выгодно вложить деньги. Увеличатся шансы совершить выгодную сделку с недвижимостью, а также купить интересные вещи для дома и к летнему сезону. Домочадцы помогут с выбором мебели, а также одежды и обуви. Вместе совершая покупки, вы окончательно помиритесь, простив друг другу ошибки. Полученное сообщение подвигнет на поездки, полных приятных впечатлений.

Весы – непредсказуемость друзей и деловых партнёров будет восприниматься неоднозначно, поскольку они поступят вопреки всем договорённостям и предложат последовать их новым планам. Опасение потерпеть неудачу может сдерживать от предложенного сотрудничества и поездок, но позволив себе риск, вы больше обретёте, чем потеряете. Решаться предстоит и на судьбоносный разговор с любимым человеком. Сделанный выбор в итоге этого разговора создаст гармонию в личных отношениях.

Скорпион – в преддверии лета удастся увеличить доходы, дабы совершить необходимые покупки, а возможно сделать ремонт в доме и, конечно, оплатить предстоящий летний отдых. Для этого предстоит многое поменять в работе и отношении к ней. Удастся обнаружить возможности, прежде неприметные для вас и начать движение в этом направлении. Возможно для этого понадобиться сменить работу, либо освоить новое направление в собственном бизнесе.

Стрелец – оригинальные ходы на работе и в собственном бизнесе привлекут к вам внимание, благодаря чему появятся новые предложения о сотрудничестве. Возможна смена работы. Большую роль сыграют рекомендации и связи, особенно с людьми издалека. При поддержке влиятельных людей, вы можете направиться в дальнюю поездку, либо сменить место учёбы. Пробиваясь к успеху любыми путями, вы его достигнете, что увеличит доходы.

Козерог – практически всё время будут занимать домашние хлопоты, а также оформление документов связанных с недвижимостью, либо собственным бизнесом. Взявшись за ремонт, преобразование бизнеса, либо строительство, вы сумеете пройти через самый сложный этап и довести преобразования до логического завершения. Итогом перемен станет рост доходов и комфорт в доме. Занятость не станет помехой свиданиям и вечеринкам, а потому ваша личная жизнь также станет интереснее.

Водолей – пример друзей и деловых партнёров вдохновит вас на перемены привычного образа жизни. Поездки, непродолжительная учёба, участие в незапланированных мероприятиях обогатят ваши знания и помогут обзавестись новыми знакомствами. Перемены в окружении помогут избавиться от привычного подхода в делах и попробовать силы на новом поприще. Эксперимент окажется удачным, хотя и продлиться практически в течение всего лета. Возможен рост доходов, совершение крупных покупок и достижение гармонии в семье.

Рыбы – оценив уровень дохода, вы обнаружите что есть ещё неиспользованные возможности для роста финансовых потоков изаде1ствете их. Рост доходов позволит осуществить амбициозные планы, которые предстоит осуществлять не только в последние дни календарной весны, но и в течение лета. Удачны преобразования в доме, инвестиции в развитие своего дела. Продуманная программа отдыха и восстановительных процедур на лето восстановит здоровье и зарядит энергией.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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