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В селе Жаны-Базар планируют построить новый спорткомплекс

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- Самуэль Деди Ирие
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Руководство Каныш-Кыянского айылного аймака Чаткальского района Джалал-Абадской области объявило тендер на строительство спортивного комплекса в селе Жаны-Базар Чаткальского района Джалал-Абадской области. Стоимость проекта составляет более 28,5 млн сомов.

Закупка проводится по неограниченному методу и заявки принимаются до 4 июня 2025 года. Новый спорткомплекс призван повысить уровень спортивной инфраструктуры в регионе и создать дополнительные возможности для занятий спортом жителей села и соседних районов.


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URL: https://www.vb.kg/446289
Теги:
спорт, строительство, Чаткальский район
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