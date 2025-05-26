В селе Жаны-Базар планируют построить новый спорткомплекс

Руководство Каныш-Кыянского айылного аймака Чаткальского района Джалал-Абадской области объявило тендер на строительство спортивного комплекса в селе Жаны-Базар Чаткальского района Джалал-Абадской области. Стоимость проекта составляет более 28,5 млн сомов.

Закупка проводится по неограниченному методу и заявки принимаются до 4 июня 2025 года. Новый спорткомплекс призван повысить уровень спортивной инфраструктуры в регионе и создать дополнительные возможности для занятий спортом жителей села и соседних районов.