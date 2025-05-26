Сборная Кыргызстана сыграет на чемпионате мира по хоккею в Болгарии

Сборная Кыргызстана по хоккею продолжает уверенное восхождение на международной арене. В апреле 2025 года наша команда завоевала золотые медали на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона (группа А), прошедшем в Турции, и впервые в истории обеспечила себе путёвку во второй дивизион.

Турнир второго дивизиона (группа состоится с 6 по 12 апреля 2026 года в столице Болгарии - Софии. В борьбе за выход в группу A кыргызстанцы встретятся с коллективами Исландии, Новой Зеландии, Болгарии, Китайского Тайбэя и Израиля.

Для хоккеистов Кыргызстана это не просто повышение в классе, а серьёзный вызов и возможность продемонстрировать силу и характер в матчах с более опытными соперниками. Болельщики с нетерпением ждут продолжения ледовой сказки и новых побед.