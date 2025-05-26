"Реал" объявил о расставании с главным тренером Карло Анчелотти

26 мая 2025 года руководство мадридского "Реала" официально подтвердило уход Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети X.

В заявлении клуб выразил благодарность 65-летнему специалисту за многолетнюю работу и пожелал ему успехов в дальнейшем. Последний матч под руководством Анчелотти "Реал" провел 24 мая.

По информации The Athletic, Анчелотти уже нашел новую должность - он станет главным тренером сборной Бразилии.

Карло Анчелотти возглавлял "Реал" с 2021 года, а также ранее работал в клубе с 2013 по 2015 год. За время своей работы с мадридским клубом он дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также трижды поднимал над головой трофеи Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.