Сравнительный анализ стоимости продуктов в Кыргызстане, России и Казахстане

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провело мониторинг цен на основные продукты питания по состоянию на 25 мая 2025 года. Анализ охватил ситуацию не только в Кыргызстане, но и в соседних странах - России и Казахстане.
Кыргызстан:
В стране зафиксировано умеренное повышение цен на ряд продуктов:
морковь - на 2,9%
подсолнечное масло - на 0,6%
сахар-песок - на 0,5%
рис - на 0,4%
вермишель - на 0,3%
рожки - на 0,3%
В то же время отмечено снижение цен на:
куриные яйца - на 3,5%
картофель - на 2,9%
Казахстан:
По данным мониторинга, в Республике Казахстан наблюдается рост цен на:
макаронные изделия - на 1,2%
подсолнечное масло - на 0,4%
сливочное масло - на 0,4%
пастеризованное молоко - на 0,2%
Снижение зафиксировано на:
картофель - на 6,8%
хлеб из пшеницы 1-го сорта - на 4,5%
Россия:
В Российской Федерации за отчётный период выросли цены на:
репчатый лук - на 6%
картофель - на 9%
баранину - на 0,6%
При этом отмечено снижение цен на:
сахар-песок - на 1,5%