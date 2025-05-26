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Сравнительный анализ стоимости продуктов в Кыргызстане, России и Казахстане

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- Бакыт Басарбек
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провело мониторинг цен на основные продукты питания по состоянию на 25 мая 2025 года. Анализ охватил ситуацию не только в Кыргызстане, но и в соседних странах - России и Казахстане.

Кыргызстан:

В стране зафиксировано умеренное повышение цен на ряд продуктов:

морковь - на 2,9%

подсолнечное масло - на 0,6%

сахар-песок - на 0,5%

рис - на 0,4%

вермишель - на 0,3%

рожки - на 0,3%

В то же время отмечено снижение цен на:

куриные яйца - на 3,5%

картофель - на 2,9%

Казахстан:

По данным мониторинга, в Республике Казахстан наблюдается рост цен на:

макаронные изделия - на 1,2%

подсолнечное масло - на 0,4%

сливочное масло - на 0,4%

пастеризованное молоко - на 0,2%

Снижение зафиксировано на:

картофель - на 6,8%

хлеб из пшеницы 1-го сорта - на 4,5%

Россия:

В Российской Федерации за отчётный период выросли цены на:

репчатый лук - на 6%

картофель - на 9%

баранину - на 0,6%

При этом отмечено снижение цен на:

сахар-песок - на 1,5%


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URL: https://www.vb.kg/446304
Теги:
Казахстан, Россия, цены, Кыргызстан, продукты
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