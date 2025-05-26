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Открылся прием заявок на Международную медиапремию "Честный взгляд"

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Официальный старт Международной медиапремии "Честный взгляд" 2025 года был дан в Москве в рамках круглого стола, посвященного теме развития современной международной журналистики.

Каково понимание свободы слова в современных медиа, как работать журналистам в условиях давления и навязывания шаблонов, каковы шансы России быть услышанной в зарубежных медиа и какие инструменты могут этому помочь, - точкой зрения на эти и другие вопросы поделились российские и зарубежные медиа-профессионалы. Мероприятие собрало несколько десятков иностранных журналистов и блогеров, которые приняли активное участие в дискуссии.

СМИ как традиционный институт западной демократии переживают сегодня острый кризис наряду с остальными институтами. Только в отличие от выборов, парламентаризма, партий, разрушение демократической функции СМИ происходит незаметно для внешнего наблюдателя. Выражается это в тотальной утрате доверия аудитории, количественно в падении рейтингов, тиражей и просмотров. Об этом заявил в своем выступлении Александр Носович, политолог, журналист-международник, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и "Евразия.Эксперт", член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Участие в круглом столе в виртуальном формате принял известный американский журналист Рик Санчес, который поделился собственным профессиональным опытом и рассказал о трансформации мировоззрения после работы на ведущих американских телеканалах.

"Я всегда верил в ту правду, которую транслируют американцам. Об исключительности и непогрешимости Америки. Но, работая на ведущих американских каналах, я стал задаваться вопросами. А после, уже работая на Russia Today, я понял, что почти все, во что мы верили, – противоположность правде. Сегодня Америка просыпается, этот процесс идет, и есть клуб журналистов, которые помогают этому. Я призываю вас стать участниками этого клуба. Делитесь правдой. Это сделает нас лучше, а наш мир – безопаснее", - отметил Рик Санчес в своем видеообращении.

О важности выстраивания связей между журналистами разных стран мира рассказал Иван Андреев, руководитель проекта "Иностранные журналисты за Россию". По его мнению, России следует активно выстраивать отношения с медиа по всему миру, даже в странах и регионах, которые считаются нам исторически дружественными, таких как Африка, Азия и даже странах БРИКС.

Греческий журналист, автор популярного медиапроекта "Идеохорос" Димитриос Ляцос рассказал о специфике работы европейских медиа, сравнив их с огромной копировальной машиной, тиражирующей то, что постулируют Лондон и Брюссель. Проект "Идеохорос" рассказывает о связи России и Греции, общей истории и общих судьбах людей обеих стран. Проект был отмечен Гран-при Медиапремии "Честный взгляд" 2024 года.

Участники дискуссии отметили, что, смена точек зрения у иностранных журналистов – процесс сложный и зачастую нелинейный. Даже убеждаясь в ложности собственных взглядов, работая бок о бок с коллегами из России, они зачастую не меняют позицию в своих сообщениях, публикуя то, что укладывается в повестку их государств. При этом, по мнению главного редактора издания "Репортёры" и члена жюри медиапремии "Честный взгляд" Наданы Фридрихсон, у западной аудитории есть запрос на российскую точку зрения.

"Когда мы запускали Медиапремию "Честный взгляд", у нас было ощущение, что журналисты не придут, побоятся. К счастью, мы ошиблись – пошел поток заявок. Люди участвуют с большим удовольствием, приезжают, гордятся наградами, никого не боясь. Сегодня наша задача – просто продолжать, медленно, верно, последовательно. Мы должны добиться того, чтобы люди в Европе, в Великобритании задавали вопросы. Когда человек начинает задавать вопросы, он ищет ответы и становится другим. Премия этому способствует", - считает Надана Фридрихсон.

Прием заявок на официальном сайте Медиапремии уже стартовал и продлится до 01 октября 2025 года. К участию приглашаются представители зарубежных медиа, иностранные журналисты и блогеры, освещающие международное взаимодействие своих стран и Российской Федерации.

Информация о конкурсе

Международный конкурс информационных проектов для зарубежных СМИ "Честный взгляд" проводится в четвертый раз с целью выявления, популяризации и продвижения лучшего журналистского опыта в освещении гуманитарной деятельности Российской Федерации за рубежом.

Язык конкурса

Официальный язык конкурса – русский. Конкурсные заявки принимаются на всех языках мира.

Призовой фонд

Призовой фонд Медиапремии 2025 года составляет рекордные 7 200 000 рублей. Эта сумма будет распределена между финалистами и победителями конкурса.

Номинации Медиапремии 2025 года

− Лучший материал в жанре публицистики и документалистики

− Лучший материал о международном культурном, социальном или гуманитарном партнерстве с Россией

− Лучший материал в жанре репортажа (специальный приз от видеоагентства Ruptly)

− Лучший материал молодых журналистов о Российской Федерации

− Лучший материал по теме народной дипломатии

Традиционно жюри вручит особую награду Медиапремии в номинации "Развесистая клюква" за наиболее одиозные вымыслы, искажения фактов, ложные стереотипы, искажённые представления, вздорные и нелепые выдумки о России.

География конкурса

Участие в конкурсе принимают журналисты и блогеры со всего мира. В 2024 году конкурс собрал более 500 заявок от 270 представителей СМИ и индивидуальных авторов из 59 стран мира, в числе которых:

Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Гвинея, Германия, Греция, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Камерун, Канада, Киргизия, Китай, Конго, Коста-Рика, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Малайзия, Мали, Марокко, Молдова, Монголия, Норвегия, Парагвай, Перу, Румыния, Сенегал, Сербия, Сирия, Словакия, Таджикистан, Таиланд, Того, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Финляндия, ЦАР, Чад, Черногория, Эквадор, Эфиопия, ЮАР, Южная Осетия.

Медиашкола

Участники в возрасте 18 – 25 лет смогут принять участие в занятиях Медиашколы, которая будет организована в Москве. Ребят ждут лекции, мастер-классы и тренинги российских и зарубежных экспертов по международной проблематике, глобальным вызовам, освоению современных форматов журналистики и технологий массовой коммуникации. Приглашение в Медиашколу могут получить участники, подавшие конкурсную заявку в специальную номинацию для молодых журналистов.

Организаторы

Организатор премии и медиашколы – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Оператор конкурса и медиашколы – Коммуникационное агентство АГТ.


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URL: https://www.vb.kg/446306
Теги:
конкурс, Россия, Москва, СМИ
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