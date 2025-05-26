Zero Trust: безопасность, в которой никто никому не верит

Большинство компаний уверены, что защищены: стоят антивирусы, работают фаерволы, сеть сегментирована. Но настоящая уязвимость чаще всего не снаружи - она внутри. В доступах, которые раздаются по привычке. В системах, за которыми никто не наблюдает.

Сегодня кибератаки редко начинаются с попытки "взлома снаружи". Гораздо чаще всё начинается с легального доступа: кто-то получил пароль администратора, подключился к облачному контейнеру или воспользовался технической учёткой, оставшейся без контроля.

На этом фоне интерес к архитектуре нулевого доверия (Zero Trust) растёт - не из-за моды, а потому что бизнесу критически важно понимать: кто и что делает в инфраструктуре в реальном времени. Именно здесь и появляются два ключевых решения: wallix bastion и crowdstrike falcon sensor.

WALLIX: контроль за тем, кому вы доверяете по привычке

Начнём с того, что чаще всего игнорируют. Привилегированные пользователи - те самые системные администраторы, подрядчики, DevOps-инженеры, у которых доступ "ко всему" - становятся основным риском. Не потому, что они плохие, а потому что их действия никто не отслеживает.

WALLIX Bastion - это система, которая стоит между человеком и сервером. Ни один вход, ни одна команда, ни одна сессия не проходит мимо неё. Всё записывается, всё можно воспроизвести, всё можно остановить в любой момент.

Важно, что доступ не передаётся через пароль или ключ: Bastion сам "вставляет" его, не показывая пользователю, и тут же заменяет на новый. Человеческий фактор просто исключается. А если кто-то попытается сделать то, что не разрешено - система просто не даст этого сделать.

CrowdStrike: безопасность не после, а во время

Теперь представим, что кто-то всё-таки получил доступ - легально или нет. В дело вступает вторая линия защиты: CrowdStrike Falcon Sensor. Это решение, которое постоянно "слушает" и "смотрит", что происходит внутри серверов, облачных сервисов и контейнеров.

Иными словами, если вы запускаете, скажем, облачное приложение или модель машинного обучения, CrowdStrike Falcon Sensor будет отслеживать, не пытается ли она связаться с подозрительным сервером, не содержит ли в себе вредоносный код, и не делает ли что-то, что не входит в её обычное поведение.

Особенность - в скорости. Система реагирует в реальном времени, а не "по итогам анализа через два дня", когда ущерб уже нанесён. Это особенно важно в средах, где используется автоматическая сборка и развертывание приложений - там решения "вдогонку" просто бесполезны.

Zero Trust: безопасность без доверия

Суть подхода, на котором основаны оба решения, называют Zero Trust - ноль доверия. Это не название продукта, а принцип. В нём нет "безопасных зон". Даже если пользователь или приложение "внутри" - всё равно нужно проверять, кто он, что делает и зачем.

Вместо того чтобы надеяться на защиту периметра (всё, что "внутри сети" считается безопасным), компании выстраивают модель, в которой доверие нужно заслужить каждый раз, при каждом подключении, при каждом действии.

Такой подход стал ответом на реальность, в которой границы между "внутри" и "снаружи" давно стерлись. Когда бухгалтер работает из кафе, а DevOps - из Таиланда, надеяться на то, что "мы знаем, кто у нас в сети" - опасное заблуждение.

Технологии, которые не тормозят бизнес

Что особенно важно - и WALLIX Bastion, и CrowdStrike Falcon Sensor не требуют остановки процессов ради внедрения. Их можно внедрять поэтапно, начиная с самых уязвимых зон: доступов к критичным серверам, контейнеров в продакшне, внешних подрядчиков.

Именно это делает их популярными: они не пугают ИТ-команды, не ломают текущие процессы, а добавляют контроль там, где его давно не хватает.

От защиты к управлению рисками

Информационная безопасность сегодня - это не антивирус и не фаервол. Это способность понимать, кто, где и зачем действует внутри вашей ИТ-инфраструктуры. И действовать на опережение, а не по факту утечки.

WALLIX Bastion и CrowdStrike Falcon Sensor - решения, которые помогают это сделать. Не громкими словами, а конкретными действиями. Именно за это их и ценят.