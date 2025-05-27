Бизнес-сообщество КР готово защищать и продвигать права детей в стране

Детский фонд ООН в Кыргызстане ЮНИСЕФ совместно с Международным деловым советом провели встречу с топ-менеджерами компаний - членов совета, чтобы изучить возможные пути вовлечения бизнес-сообщества в продвижение прав детей в стране.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и идеями о том, как частный сектор может способствовать защите прав детей и вносить вклад в устойчивое развитие. Участники обсудили международные примеры поддержки бизнесом инициатив, ориентированных на детей.

На встрече обсудили создание Консультативного совета бизнес-лидеров по правам ребёнка, который станет площадкой для диалога между представителями бизнеса и ЮНИСЕФ, помогая выявить возможности для сотрудничества.

Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис, участвовавшая во встрече, подчеркнула важность совместной ответственности за защиту и продвижение прав ребёнка.

"Мы поддерживаем приверженность бизнес-сообщества Кыргызстана и признание им особой роли частного сектора в расширении прав детей. Интегрируя ориентированные на ребёнка подходы, компании могут стать двигателями перемен, приносящих пользу детям, обществу и экономике. ЮНИСЕФ работает с партнерами, чтобы раскрыть этот потенциал и обеспечить соблюдение прав ребёнка. Вместе мы сможем создать светлое будущее для каждого ребенка", - сказала она.

Международный деловой совет на протяжении многих лет сотрудничает с ЮНИСЕФ, и в ассоциации отмечают положительные результаты работы этой организации в Кыргызстане, что подтверждается постоянными визитами высокого уровня.

"Мы рады продолжить это сотрудничество в новом формате, привлекая частный сектор Кыргызстана к устойчивому партнерству с ЮНИСЕФ в целях поддержки детей не только в КР, но и во многих странах мира. Бизнес-сообщество разделяет приоритетные направления страны по поддержке детей, так как это будущее Кыргызстана, и частный сектор, как проводник последних доступных технологий, знаний и навыков, может активно содействовать государственной политике в сфере образования и развития подрастающего поколения", – сказал глава МДС Аскар Сыдыков.

Международный деловой совет планирует оказывать дальнейшее содействие в координации усилий частного сектора в сотрудничестве с программами ЮНИСЕФ в Кыргызстане. Мероприятие стало важным первым шагом к выявлению точек взаимных интересов и общей ценности.