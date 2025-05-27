Погода
$ 87.25 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

Бизнес-сообщество КР готово защищать и продвигать права детей в стране

223  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Детский фонд ООН в Кыргызстане ЮНИСЕФ совместно с Международным деловым советом провели встречу с топ-менеджерами компаний - членов совета, чтобы изучить возможные пути вовлечения бизнес-сообщества в продвижение прав детей в стране.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и идеями о том, как частный сектор может способствовать защите прав детей и вносить вклад в устойчивое развитие. Участники обсудили международные примеры поддержки бизнесом инициатив, ориентированных на детей.

На встрече обсудили создание Консультативного совета бизнес-лидеров по правам ребёнка, который станет площадкой для диалога между представителями бизнеса и ЮНИСЕФ, помогая выявить возможности для сотрудничества.

Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис, участвовавшая во встрече, подчеркнула важность совместной ответственности за защиту и продвижение прав ребёнка.

"Мы поддерживаем приверженность бизнес-сообщества Кыргызстана и признание им особой роли частного сектора в расширении прав детей. Интегрируя ориентированные на ребёнка подходы, компании могут стать двигателями перемен, приносящих пользу детям, обществу и экономике. ЮНИСЕФ работает с партнерами, чтобы раскрыть этот потенциал и обеспечить соблюдение прав ребёнка. Вместе мы сможем создать светлое будущее для каждого ребенка", - сказала она.

Международный деловой совет на протяжении многих лет сотрудничает с ЮНИСЕФ, и в ассоциации отмечают положительные результаты работы этой организации в Кыргызстане, что подтверждается постоянными визитами высокого уровня.

"Мы рады продолжить это сотрудничество в новом формате, привлекая частный сектор Кыргызстана к устойчивому партнерству с ЮНИСЕФ в целях поддержки детей не только в КР, но и во многих странах мира. Бизнес-сообщество разделяет приоритетные направления страны по поддержке детей, так как это будущее Кыргызстана, и частный сектор, как проводник последних доступных технологий, знаний и навыков, может активно содействовать государственной политике в сфере образования и развития подрастающего поколения", – сказал глава МДС Аскар Сыдыков.

Международный деловой совет планирует оказывать дальнейшее содействие в координации усилий частного сектора в сотрудничестве с программами ЮНИСЕФ в Кыргызстане. Мероприятие стало важным первым шагом к выявлению точек взаимных интересов и общей ценности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446309
Теги:
бизнес, дети, сотрудничество, Кыргызстан, МДС, ЮНИСЕФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  