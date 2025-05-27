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Кыргызстан посетит министр внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен

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- Светлана Лаптева
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На встрече в Париже с заместителем Председателя Кабинета Министров, министром водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакытом Торобаевым и французским министром Лоран Сен-Мартеном были обсуждены вопросы расширения сотрудничества двух стран, укрепления связей в сфере взаимной торговли и инвестиций, перспективы реализации совместных экономических проектов.

Особое внимание было уделено увеличению товарооборота, созданию благоприятных условий для инвестиций, углублению взаимодействия деловых кругов двух стран. В ходе переговоров было подчеркнуто, что Кыргызская Республика заинтересована в развитии взаимовыгодного, долгосрочного партнерства с Францией, подтверждена важность активизации прямого диалога между государственным и частным секторами. Также было предложено усилить экономическое сотрудничество и рассмотреть возможности совместной реализации современных технологических проектов.

Стоит отметить, что в ближайшие дни Лоран Сен-Мартен посетит Кыргызстан с официальным визитом. В рамках визита он примет участие в кыргызско-французском бизнес-форуме, а также проведет ряд двусторонних встреч с представителями Кабинета министров.

В свою очередь Лоран Сен-Мартен выразил готовность поддержать инициативы, направленные на укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и развитие контактов между кыргызскими и французскими бизнесменами. Он также подчеркнул высокий потенциал Кыргызстана как надежного партнера в Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/446320
Теги:
Франция, Кыргызстан
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