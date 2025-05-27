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Кыргызстанские параспортсмены дебютируют на международном теннисном турнире

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан впервые будет представлен на международном теннисном турнире для спортсменов с инвалидностью. С 31 мая по 7 июня в Астане (Казахстан) пройдет первый в Центральной Азии турнир серии ITF Futures по теннису на колясках.

Впервые на этом уровне выступят кыргызстанские параспортсмены - Аскар Турдугулов (Оскар Райс) и Света Эсенказиева. Для обоих это станет дебютом в международных соревнованиях.

В турнире примут участие спортсмены из 11 стран, среди которых США, Япония, Австралия, Франция, Южная Корея, Индия и Казахстан. Среди участников - семь теннисистов, входящих в первую сотню мирового рейтинга, что подтверждает высокий уровень предстоящих матчей.

Аскар и Света отмечают, что для них это не только честь, но и большая ответственность. Они хотят показать, что люди с инвалидностью могут достигать успехов на мировом уровне и служить вдохновением для других.

Спортсмены выразили благодарность тренерам, теннисному клубу и спонсорам за поддержку. "Это не просто спорт, это вера в перемены, инклюзию и равные возможности. Мы готовы бороться и достойно представлять нашу страну", - заявили они.


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URL: https://www.vb.kg/446322
Теги:
теннис, Кыргызстан
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