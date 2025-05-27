В Кыргызстане стартовал новый сезон национальной серии дрифт-соревнований

Первый этап национальной серии дрифт-соревнований прошёл на территории бывшей авиабазы "Ганси" и ознаменовал начало нового сезона в кыргызском автоспорте. Об этом сообщили организаторы соревнований.гонк

Мероприятие организовало движение Kyrgyz Drift Cup. В соревнованиях приняли участие ведущие пилоты страны и представители других автоспортивных дисциплин.

Гонщики соревновались в парных заездах, оцениваясь по стилю, углу заноса и траектории прохождения поворотов. Участники продемонстрировали высокое мастерство владения дрифтом и техническую подготовку автомобилей.

Особый интерес вызвали выступления опытных спортсменов, а также появление новых имен на трассе. По словам организаторов, уровень пилотажа заметно вырос по сравнению с прошлыми сезонами.

Следующий этап серии намечен на июль и пройдёт на обновлённой трассе в Бишкеке.