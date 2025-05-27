Погода
$ 87.25 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

В Кыргызстане стартовал новый сезон национальной серии дрифт-соревнований

247  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый этап национальной серии дрифт-соревнований прошёл на территории бывшей авиабазы "Ганси" и ознаменовал начало нового сезона в кыргызском автоспорте. Об этом сообщили организаторы соревнований.гонк

Мероприятие организовало движение Kyrgyz Drift Cup. В соревнованиях приняли участие ведущие пилоты страны и представители других автоспортивных дисциплин.

Гонщики соревновались в парных заездах, оцениваясь по стилю, углу заноса и траектории прохождения поворотов. Участники продемонстрировали высокое мастерство владения дрифтом и техническую подготовку автомобилей.

Особый интерес вызвали выступления опытных спортсменов, а также появление новых имен на трассе. По словам организаторов, уровень пилотажа заметно вырос по сравнению с прошлыми сезонами.

Следующий этап серии намечен на июль и пройдёт на обновлённой трассе в Бишкеке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446325
Теги:
гонки, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  