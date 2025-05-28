Эмма Радукану прошла в следующий раунд Ролан Гаррос

Британская теннисистка Эмма Радукану с трудом, но всё же пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, одержав волевую победу над китаянкой Ван Синью - 7:5, 4:6, 6:3. Матч, состоявшийся в понедельник, стал настоящим испытанием не только в спортивном, но и в физическом плане.

22-летняя Радукану прямо на корте обратилась за медицинской помощью - ей измерили температуру и давление. Несмотря на недомогание, теннисистка продолжила борьбу и довела матч до победного конца.

"Я чувствовала себя немного вяловато с самого начала. Было трудно, особенно после второго сета. Но я рада, что смогла выстоять", - призналась она в интервью TNT Sports. Соперницу британка охарактеризовала как мощную и опасную: "Она действительно может выбить ракетку из рук".

Для Радукану это выступление на Ролан Гаррос стало первым за три года. Старт получился нервным, но успешным. Во втором раунде её ждёт, пожалуй, один из самых сложных вызовов - матч против первой ракетки мира Иги Швентек.