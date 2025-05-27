Хаби Алонсо представлен как новый главный тренер "Реал Мадрида"

"Реал Мадрид" официально объявил о назначении Хаби Алонсо новым главным тренером первой команды, что знаменует начало новой эпохи для испанского гранда.

На церемонии, состоявшейся в Реал Мадрид Сити, президент клуба Флорентино Перес представил Алонсо с трогательной речью, в которой отметил его карьеру как игрока и тренера. Перес назвал Алонсо "одним из лучших в мире и воплощением ценностей Реала", вспомнив его ключевую роль в исторической победе клуба в 10-м розыгрыше Кубка европейских чемпионов в Лиссабоне.

Тренерская карьера Алонсо началась в академии "Реала" в 2018 году, где он вывел команду до 12 лет к победам в чемпионате и турнире. Позже он возглавлял молодежную команду "Реал Сосьедада", добившись выхода во Второй дивизион Испании, а затем добился исторического успеха в "Байер Леверкузене", выиграв впервые в истории клуба чемпионат Германии - Бундеслигу. Кроме того, он привел Леверкузен к их первому в истории Суперкубку Германии и второму Кубку Германии.

Новый главный тренер подписал контракт на три года и с большим чувством вернулся "домой" в "Реал Мадрид", выразив благодарность Пересу за доверие и отметив влияние своего предшественника Карло Анчелотти.

"Для меня это очень особенный день, - сказал Алонсо. - Я полон энергии и с нетерпением жду начала этой новой главы. У нас фантастическая команда, и я намерен раскрыть потенциал каждого игрока, чтобы строить команду, достойную великой истории "Реала"".

Президент Перес подытожил: "Мы уверены, что вместе с Хаби Алонсо "Реал Мадрид" продолжит завоевывать титулы и приносить радость миллионам болельщиков по всему миру. ¡Hala Madrid!"