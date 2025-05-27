МИД КР обсудил с представителями Франции двустороннее сотрудничество

27 мая 2025 года Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев принял Министра внешней торговли при МИД Франции Лорана Сен-Мартена, сообщает ведомство.

"В ходе встречи был обсужден широкий спектр актуальных вопросов кыргызско-французских взаимоотношений, сотрудничества в рамках ЕС, а также пути активизации двустороннего сотрудничества. Стороны уделили особое внимание организации обмена визитами высшего и высокого уровня, подтверждая обоюдный интерес к укреплению политического диалога, расширению торгово-экономических отношений и развитию культурно-гуманитарных связей", - говорится в информации.

Потенциальными направлениями сотрудничества обозначены: энергетика, транспорт и логистика, горнорудная промышленность, а также устойчивое развитие и экологический туризм.

Как отмечается, Л.Сен-Мартен подтвердил заинтересованность Франции в развитии двусторонних отношений с Кыргызстаном путем привлечения французских инвестиций в экономику страны, а также распространением французской культуры, в частности, преподавания французского языка в школах Кыргызстана.

"Была отмечена заинтересованность французских компаний в реализации вышеуказанных проектов в Кыргызстане, о чем свидетельствуют успешно прошедшие накануне встречи в формате B2B между кыргызскими и французскими бизнесменами, прибывшими в Кыргызстан в рамках данного визита", - добавили в МИД КР.