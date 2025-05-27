При получении взятки задержан сотрудник ОВД Тюпского района

ГКНБ КР при получении взятки в размере 30 тысяч сомов с поличным задержан старший оперуполномоченный ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области, старший лейтенант милиции Б.А.Н., сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Б.А.Н., угрожая уголовной ответственностью в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, вымогал денежные средства у пострадавшего.

Кроме того установлено, что вышеуказанный сотрудник ранее получил от пострадавшего 13 тысяч сомов через мобильное банковское приложение "МБанк".

По результатам следствия задержанный водворен в СИЗО №23 города Каракол.