В Чаткале стартовал проект по производству натурального меда

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области стартовал проект, направленный на развитие пчеловодства и производство натурального мёда. Данный проект носит как сельскохозяйственный, так и социальный характер и реализуется при поддержке одной из крупнейшей компанией и Районным управлением аграрного развития Минводсельпрома (РУАР).
Инициаторы не ограничивается только производственной деятельностью, а также активно участвует в развитии сельского хозяйства и социальной сферы Чаткальского района. Проект имеет стратегическую значимость и общественную ценность.
В рамках инициативы 5 сельским семьям было передано по 20 ульев - всего 100 ульев.
Это решение направлено на улучшение экономического положения жителей и продвижение пчеловодства как устойчивого источника дохода.
Основные цели проекта:
- обучение основам пчеловодства и развитие малого бизнеса;
- организация производства натурального мёда;
- содействие в обеспечении дохода сельским семьям;
- продвижение экологически чистого сельского хозяйства.
Кроме того, для участников проекта были организованы краткосрочные обучающие тренинги по пчеловодству. Благодаря этим знаниям семьи смогут производить качественный мёд и внести вклад в развитие местной продукции.