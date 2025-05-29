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В Чаткале стартовал проект по производству натурального меда

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- Светлана Лаптева
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В Чаткальском районе Джалал-Абадской области стартовал проект, направленный на развитие пчеловодства и производство натурального мёда. Данный проект носит как сельскохозяйственный, так и социальный характер и реализуется при поддержке одной из крупнейшей компанией и Районным управлением аграрного развития Минводсельпрома (РУАР).

Инициаторы не ограничивается только производственной деятельностью, а также активно участвует в развитии сельского хозяйства и социальной сферы Чаткальского района. Проект имеет стратегическую значимость и общественную ценность.

В рамках инициативы 5 сельским семьям было передано по 20 ульев - всего 100 ульев.

Это решение направлено на улучшение экономического положения жителей и продвижение пчеловодства как устойчивого источника дохода.

Основные цели проекта:

- обучение основам пчеловодства и развитие малого бизнеса;

- организация производства натурального мёда;

- содействие в обеспечении дохода сельским семьям;

- продвижение экологически чистого сельского хозяйства.

Кроме того, для участников проекта были организованы краткосрочные обучающие тренинги по пчеловодству. Благодаря этим знаниям семьи смогут производить качественный мёд и внести вклад в развитие местной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/446348
Теги:
Чаткальский район
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