Джек Дрейпер возглавил исторический прорыв британцев на Ролан Гаррос

Джек Дрейпер завершил исторический день для британского тенниса на Открытом чемпионате Франции, одержав уверенную победу в четырёх сетах над итальянцем Маттиа Беллуччи и пробившись во второй раунд турнира.

23-летний теннисист, первая ракетка Великобритании, сумел переломить ход встречи после неудачного начала и выиграл со счётом 3:6, 6:1, 6:4, 6:2 под крышей корта Сюзанн Ленглен. Победа стала для него первой на Ролан Гаррос и была оформлена за 2 часа и 35 минут.

Этот успех стал частью исторического достижения - впервые с 1973 года шесть британских теннисистов пробились во второй раунд Открытого чемпионата Франции. Вместе с Дрейпером дальше прошли Эмма Радукану, Кэти Боултер, Сонай Картал, Джейкоб Фернли и Кэмерон Норри.

Всего год назад британцы потерпели полное поражение в первом раунде, и сам Дрейпер был в числе выбывших. Но в 2025 году ситуация изменилась кардинально - британские теннисисты уверенно заявили о себе на парижском грунте.

В начале матча Беллуччи, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, застал соперника врасплох и завершил первый сет эффектной подачей снизу. Однако Дрейпер, который теперь поднялся на 4-е место в "живом" рейтинге ATP, быстро перехватил инициативу.

"Беллуччи начал очень агрессивно, показывая отличную игру, и немного застал меня врасплох", - признался Дрейпер после матча. - "Я горжусь тем, как мне удалось перевернуть игру. Главное - не как ты начинаешь, а как заканчиваешь".

С такой игрой Дрейпера и уверенным выступлением всей британской команды, болельщики могут с оптимизмом смотреть на продолжение турнира.