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Мунарбек Сейитбек уулу проиграл первый бой после Олимпиады в Париже

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- Самуэль Деди Ирие
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в Париже Мунарбек Сейитбек уулу потерпел поражение в первом бою после Олимпиады. Это случилось на международном турнире Thailand Open International Boxing Tournament 2025, который сейчас проходит в Бангкоке.

На Олимпийских играх в Париже Мунарбек выступал в весовой категории до 57 кг и продемонстрировал впечатляющие результаты, одержав победы над кубинцем Орту Родригесом дель Рейди, американцем Джамалом Харви и болгарином Хавьером Ибаньесом Диасом. В финальном поединке он уступил узбекскому боксёру Абдумалику Халокову, завоевав серебряную медаль - первую в истории независимого Кыргызстана олимпийскую медаль в боксе.

Несмотря на поражение в Бангкоке, Сейитбек уулу продолжает активно выступать на международной арене, демонстрируя высокий уровень мастерства и готовность к дальнейшему росту. Его успехи вдохновляют многих молодых спортсменов в Кыргызстане и укрепляют позиции страны в мировом боксе.


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URL: https://www.vb.kg/446371
Теги:
бокс, Кыргызстан
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