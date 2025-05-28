Нурсултан Кенешбеков занял 8-е место на чемпионате Азии в Корее

Кыргызстанский бегун Нурсултан Кенешбеков показал достойный результат на чемпионате Азии по легкой атлетике, заняв 8-е место в беге на 10 000 метров.

На старт дистанции вышли два кыргызстанца: Кенешбеков финишировал с временем 29 минут 45 секунд, а Илья Тяпкин занял 15-е место с результатом 31 минута 31 секунда.

В забегах на 1500 метров выступили Самат Казакбаев и Жусуп Сулайман уулу, занявшие 17-е и 19-е места соответственно. Руслан Литовский занял 21-е место на дистанции 400 метров.

Чемпионат Азии продолжается в городе Гуми, и кыргызстанские спортсмены продолжают бороться за высокие результаты.