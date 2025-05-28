Погода
$ 87.25 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

Нурсултан Кенешбеков занял 8-е место на чемпионате Азии в Корее

136  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский бегун Нурсултан Кенешбеков показал достойный результат на чемпионате Азии по легкой атлетике, заняв 8-е место в беге на 10 000 метров.

На старт дистанции вышли два кыргызстанца: Кенешбеков финишировал с временем 29 минут 45 секунд, а Илья Тяпкин занял 15-е место с результатом 31 минута 31 секунда.

В забегах на 1500 метров выступили Самат Казакбаев и Жусуп Сулайман уулу, занявшие 17-е и 19-е места соответственно. Руслан Литовский занял 21-е место на дистанции 400 метров.

Чемпионат Азии продолжается в городе Гуми, и кыргызстанские спортсмены продолжают бороться за высокие результаты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446377
Теги:
легкая атлетика, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  