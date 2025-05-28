Сегодня в Ош прилетит первый рейс из Алматы

Сегодня, 28 мая, в Международный аэропорт "Ош" прибудет первый рейс из Алматы. Регулярные перелеты по маршруту Алматы – Ош – Алматы запускает казахстанская авиакомпания Air Astana, сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

"Согласно расписанию, рейсы будут выполняться четырежды в неделю - по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Первый самолет ожидается в Ошском аэропорту сегодня в 17:20.

Минимальная стоимость билета составляет 6300 сомов.

Открытие нового маршрута, по мнению специалистов, будет способствовать развитию туристических, деловых и родственных связей между югом Кыргызстана и югом Казахстана.

Для жителей Ошской области это возможность добраться до крупнейшего мегаполиса соседней страны за считаные часы - без пересадок и утомительных переездов.