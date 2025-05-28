Инцидент на параде "Ливерпуля": 11 человек в больнице, есть задержанный

Во время праздничного парада футбольного клуба "Ливерпуль" произошло ЧП: автомобиль врезался в толпу болельщиков. Полиция Мерсисайда задержала 53-летнего мужчину из Уэст-Дерби по подозрению в покушении на убийство, вождении под воздействием наркотиков и опасном вождении.

Инцидент произошёл на Уотер-стрит - улице, которая была перекрыта для транспорта из-за парада. По предварительным данным, машина могла проникнуть в зону, следуя за автомобилем скорой помощи, направлявшейся к пациенту с подозрением на сердечный приступ.

В результате происшествия пострадали 50 человек, 11 из них остаются в больнице. Полиция призывает очевидцев и тех, у кого есть видеозаписи с места событий, предоставить материалы для расследования.