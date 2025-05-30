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В седле вокруг Сон-Куля: В Жумгале пройдет уникальный конный турнир

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- Самуэль Деди Ирие
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В селе Кызарт Жумгальского района Нарынской области пройдет уникальный международный турнир Gallops-2025. Около 100 участников из более чем 15 стран преодолеют верхом более 200 километров вокруг озера Сон-Куль за пять дней.

Это первое проведение Gallops в Центральной Азии, и мероприятие обещает стать важным спортивным и туристическим событием, способствующим развитию региона. В местной администрации подчеркнули значимость проекта для привлечения туристов и поддержки экономики.

Gallops стартовал в 2014 году и ранее проходил в Омане, Марокко, Индии и Иордании.


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URL: https://www.vb.kg/446423
Теги:
конный спорт, Нарынская область, Кыргызстан
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