В седле вокруг Сон-Куля: В Жумгале пройдет уникальный конный турнир

В селе Кызарт Жумгальского района Нарынской области пройдет уникальный международный турнир Gallops-2025. Около 100 участников из более чем 15 стран преодолеют верхом более 200 километров вокруг озера Сон-Куль за пять дней.

Это первое проведение Gallops в Центральной Азии, и мероприятие обещает стать важным спортивным и туристическим событием, способствующим развитию региона. В местной администрации подчеркнули значимость проекта для привлечения туристов и поддержки экономики.

Gallops стартовал в 2014 году и ранее проходил в Омане, Марокко, Индии и Иордании.