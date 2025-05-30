Презентовано методическое пособие "Ислам в истории кыргызов и Кыргызстана"

Состоялась презентация учебно-методического пособия "Ислам в истории кыргызов и Кыргызстана", подготовленного исследователями Назирой Курбановой и Канатбеком Мурзахалиловым.

Издание предназначено для магистрантов, аспирантов и докторантов, изучающих ислам, религиоведение и социально-гуманитарные науки.

Мероприятие прошло при поддержке информационного портала "Караван-Инфо" и собрало представителей Национальной академии наук, Духовного управления мусульман Кыргызстана, Министерства просвещения, вузов, аналитических центров, общественных и религиозных объединений. Презентация прошла в формате открытого обсуждения, став площадкой для профессионального обмена мнениями.

По словам Канатбека Мурзахалилова, пособие охватывает ключевые этапы распространения ислама в Кыргызстане, его влияние на культуру, общественные институты и исторические трансформации.

Отдельный раздел посвящён современному состоянию религиозной сферы и содержит практические рекомендации по развитию конструктивного диалога между государством и исламскими структурами.

Участники мероприятия обсудили вопросы государственно-религиозного взаимодействия, развитие исламского образования, меры по профилактике радикализации, роль медиа в освещении религиозной тематики, а также международный опыт стран Центральной Азии и России в области религиозной политики.

Также была затронута перспектива сотрудничества государств ШОС по противодействию религиозному экстремизму.

Это пособие будет полезно для тех кто изучает религию.

Как отметил сотрудник национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики Нургазы Кыргызбаев, ведомством проводится работа по мониторингу религиозной ситуации в стране, разработке рекомендаций для органов власти по обеспечению свободы вероисповедания и профилактике религиозного экстремизма, а также по поддержке конструктивного диалога между государством и различными религиозными организациями.

Он продемонстрировал презентацию, которая рассказала о текущем положении в республике в религиозной сфере:

"На сегодняшний по данным госагентства, в республике насчитывается более 4,3 тысяч религиозных организаций из них 3966 исламской направленности, 390 христианской, 1 иудейской (еврейское), 1 буддийской и 4 бахаи: 3654 мечети, 222 медресе".

По словам соавтора Назиры Курбановой, они с Канатбеком Мурзахалиловым выполнили свой гражданский долг, написав эту работу без каких-либо крупных финансовых вложений:

"Мы работали не ради грантов или наград, а потому что искренне верим - общество Кыргызстана нуждается в глубоком и систематическом понимании своей религиозной истории. Эта книга - наш вклад в интеллектуальное и духовное развитие страны".

Курбанова выразила надежду, что издание станет не только академическим пособием, но и основой для широкого общественного диалога:

"Я думаю, что эта книга поможет не только студентам и исследователям, но и простым гражданам осмыслить, как ислам органично вплетается в историческую ткань кыргызского народа, как формировались наши ценности и как важно сохранять баланс между традициями, современностью и светскими принципами государства".

Авторы уверены, что через просвещение, знание и открытый диалог можно создать устойчивое, толерантное общество, где религия служит источником мира, а не повода для споров.

"Мы верим, что эта работа поможет укрепить гражданскую идентичность и культуру сосуществования в многообразном Кыргызстане", - подчеркнула Курбанова.

По мнению Нургуль Осмоновой, преподавателя КРСУ нужно просвещаться самим и просвещать молодёжь"

"Это огромная работа, проделанная авторами. Им удалось систематизировать всю существующую информацию - научно-исследовательскую, религиозно-теологическую и историческую - по вопросам возникновения ислама, его проникновения в Кыргызстан и дальнейшего развития. Сегодняшнее состояние исламской религии в стране также отражено в пособии с глубокой аналитикой".

По словам Осмоновой, представленное пособие станет важным инструментом в образовательной и научной деятельности.

"У нас есть предмет "Ислам в Средней Азии", магистратура по религиоведению. Для наших студентов и магистрантов это пособие - большое подспорье. Оно даёт уже собранную, систематизированную информацию, на которую можно опереться, развивая собственные знания".

Нургуль Осмонова также выступила с предложением к авторам:

"Я бы хотела, чтобы они пошли дальше - и на основе проведённой работы составили хрестоматию по исламу в истории кыргызов и Кыргызстана. Это должен быть полноценный сборник первоисточников и исследований, который станет настольной книгой для студентов и преподавателей".

Говоря о религиозной политике и вызовах, она подчеркнула важность правовой основы:

"Какими бы разными ни были мнения, они должны опираться на законодательную и правовую базу. Самое главное - это обеспечение религиозной безопасности в Кыргызстане".

Затронула Осмонова и проблему преподавания религиозных дисциплин:

"Проблема преподавания теологии, философии, истории религий начинается ещё со школы. Кто будет преподавать? Какой концепции будет придерживаться преподаватель? Эти вопросы остаются открытыми. А ведь потом эти ученики приходят к нам в университеты, и проблемы продолжаются".

В завершение она подчеркнула: "Нам необходимо проводить большие конференции, обсуждать эти проблемы открыто, вместе с теологами, философами, историками. Мы всегда приглашаем экспертов на наши религиоведческие чтения в КРСУ. Нам нужно просвещаться самим и просвещать молодёжь. Без этого устойчивого будущего у нас не будет".

Кроме того стоит отметить, что участники мероприятия отметили необходимость выпуска данного пособия на государственном языке, так как в медресе и других учреждениях это просто необходимо.

По итогам мероприятия участникам были вручены печатные экземпляры пособия. Организаторы выразили надежду, что издание станет основой для научных дискуссий, образовательных программ и практических шагов в области религиозной политики.

Презентация пособия стала важным вкладом в осмысление религиозного наследия Кыргызстана и поиск устойчивых форм взаимодействия между государством, обществом и исламскими институтами.

Источник: eurasiatoday.ru