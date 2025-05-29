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Знание языка - не барьер, а защита: зачем вводят тесты для детей мигрантов

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- Алина Мамаева
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С 1 апреля 2025 года в России действует новая система тестирования для детей мигрантов при поступлении в школы. Теперь знание русского языка - обязательное условие для зачисления. И хотя нововведение вызвало жаркие дискуссии, его суть, как подчеркивают эксперты, не в ограничениях, а в поддержке - в защите детей от изоляции и провала в учебе.

Русский язык - это не только язык преподавания, но и ключ к интеграции. Без него ребенок не понимает учителя, не может завести друзей и часто оказывается в психологически травмирующей изоляции. Стресс, неуверенность, заниженная самооценка - именно с этими проблемами сталкиваются дети, которые попадают в школьную среду без знания языка.

"Если ребенок поступает в школу с обучением на русском языке, тестирование действительно необходимо. Это поможет ему быстрее адаптироваться и снизит уровень стресса", - считает экс-депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

По ее словам, даже в пределах Кыргызстана перевод школьников из кыргызских в русские классы сопровождается трудностями. А если речь идет о другой стране, другой культуре и незнакомом окружении, поддержка особенно важна.

По словам Строковой, базовые знания языка - это не запрет на образование, а, напротив, шаг к его доступности. Ребенок, успешно прошедший тест, с большей вероятностью освоит программу и найдет друзей. При этом многое зависит от того, как подается сам процесс тестирования.

"Нельзя превращать это в формальность или давление. Здесь решает человеческий фактор. Все должно быть сделано с пониманием, а не с позиций "прошел - не прошел"", - подчеркивает она.

Строкова также обращает внимание на более широкий контекст.

"Каждое государство старается сохранить свой язык - это не форма дискриминации, это культурная норма. Главное - как будет организовано обучение и на русском, и на кыргызском языке. Важно избежать крайностей, национальных обид и политизации вопроса. Нужен взвешенный подход", - говорит она.

С момента запуска новой системы тестирования заявки подали 1762 человека, но до экзамена допустили лишь 335 - в основном из-за недостоверных документов. В пилотных регионах тест прошли 42 ребенка, из которых 27 успешно справились.

Чтобы быть зачисленным в школу, нужно продемонстрировать высокий уровень владения языком: первоклассникам - 9 из 10 правильных ответов, старшеклассникам - 22 из 24. Идея снизить порог до 30% обсуждалась, но была отклонена в пользу более высоких стандартов.

Параллельно обсуждается инициатива передачи данных о детях мигрантов в МВД - не для контроля, а для помощи. Это поможет выявить тех, кто выпал из системы образования, и дать им шанс на обучение. На развитие такой системы планируют направить около 125 млн рублей.

Россия остается главным направлением трудовой миграции из Кыргызстана. По разным оценкам, в стране проживает от 400 тысяч до более миллиона кыргызстанцев. В 2024 году Минтруда Кыргызстана подписал с российским Центром правовой поддержки меморандум о содействии адаптации и защите соотечественников.

Экс-депутат также напомнила, что Кыргызстан входит в единый экономический союз, и наши граждане, работающие в России и других странах ЕАЭС, не являются мигрантами в классическом понимании.

"В этой связи необходимо создать условия для параллельного изучения кыргызского и русского языков. Это будет справедливо и логично в рамках союза", - заключила Евгения Строкова.

При этом русский язык - один из главных факторов конкурентоспособности кыргызстанцев на рынке труда. Им владеют 73% населения - один из самых высоких показателей в СНГ. Выпускники русскоязычных школ демонстрируют в среднем на 20 баллов лучшие результаты, а специалисты, свободно владеющие языком, зарабатывают в среднем на 35% больше.

Новая система тестирования - это не ограничение, а попытка дать детям равный старт. Это шанс избежать провала в школе, адаптироваться и получить полноценное образование. Главное - не просто проверить знания, а создать систему поддержки и адаптации, чтобы школа стала по-настоящему открытым пространством для всех детей - независимо от страны происхождения.


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URL: https://www.vb.kg/446449
Теги:
миграция, Россия, русский язык
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