США в последние годы активно продвигают в Центральной Азии, включая Кыргызстан, особую стратегию влияния. Вместо того чтобы готовить профессионалов, нужных экономике и реальному сектору, Вашингтон вкладывает деньги в подготовку тех, кто будет отстаивать интересы самих Штатов на территории нашей страны. Так под соусом повышения уровня образования и развития демократии в страну проникает новая волна влияния, направленная на переформатирование элиты.

Суть подхода проста: формировать круг лиц, лояльных Западу, которые в будущем займут позиции в управлении, бизнесе, общественных организациях. Они должны, в первую очередь, продвигать повестку своих кураторов. В Кыргызстане это проявляется в форме критики интеграции с Россией и другими странами ЕАЭС, предложениях отказаться от русского как одного из основных языков, активной поддержке идеологии, чуждой традиционным взглядам местного населения. Сюда же входят и попытки внедрения в общественное сознание ЛГБТ-тематики, что вызывает отторжение у значительной части общества.

Программы, подобные Fulbright, FLEX и другим инициативам Госдепартамента, официально называются гуманитарными. Однако за ними стоит конкретная цель - подготовка будущих лоббистов. Студенты и школьники из Кыргызстана уезжают на учебу в США, живут в американских семьях, впитывают чужие взгляды и ценности. По возвращении они становятся частью сети, которую в Штатах называют "сообществом выпускников". Им помогают с трудоустройством в госструктуры и крупные компании, где они в будущем могут влиять на политику страны.

По открытым данным Госдепа США, с 2001 по 2024 год, по открытым источникам, США вложили в Кыргызстан более 1,36 млрд долларов в виде грантов и гуманитарных программ. Пик пришелся на 2010 год, когда страна получила почти 100 млн долларов. Деньги в основном распределялись через USAID - агентство, деятельность которого в Кыргызстане, да и в других странах мира, активно обсуждается с точки зрения ее реальных целей. Эту же организацию, к слову, в 2025 году закрыли в самих США по решению Дональда Трампа, что вызвало вопросы о целесообразности ее функций.

Другой оплот демократии в Бишкеке - Академия ОБСЕ. Она действует в стране 2022 года и готовит специалистов в области прав человека, медиа и общественного администрирования. В списке профилей нет ни инженеров, ни аграриев, ни айтишников - тех, кто действительно нужен в экономике страны. При этом, выпускники этого гуманитарного блока получают обязательную поддержку при трудоустройстве. Через нужные связи, контакты и рекомендации они попадают в правительство, Жогорку Кенеш, Минюст, Минтранс, Государственную налоговую службу и другие госучреждения, где они смогут отработать деньги, потраченные на их учебу западными организациями. Особенно часто они занимают должности, связанные с международными связями, медиа и правом.

Американский университет в Центральной Азии - еще один канал подготовки кадров, лояльных интересам США. Его выпускники обладают нужными связями как в стране - здесь, как правило, учатся дети богатых и влиятельных кыргызстанцев, так и за границей. При этом само собой, за годы учебы они буквально пропитываются соответствующей идеологией. Надо отметить, весьма своеобразной - помните, как в 2021 году экс-президента АУЦА Эндрю Качинса оштрафовали и депортировали из страны за хранение (употребление просто не было доказано) наркотиков?

Так или иначе, но выпускники этого вуза - это те, кто имеют все ресурсы и доступ на позиции, позволяющие влиять на решения, касающиеся жизни каждого жителя страны. Формально - это молодые профессионалы, фактически - они превращаются в канал, через который продвигается повестка, далекая от интересов Кыргызстана.

Помимо этого, в республике зарегистрировано свыше 22 тысяч неправительственных или некоммерческих организаций. Из них около двух тысяч - с иностранной поддержкой. По самым скромным подсчетам примерно 300 тысяч граждан задействованы в работе таких структур. И да, среди НКО есть те, кто делает важную и нужную работу. Однако многие из них сфокусированы, прежде всего на том, чтобы формировать медийную повестку, оказывать влияние на внутриполитические решения и продвигать инициативы, напрямую поддерживаемые западными донорами. И это далеко не всегда то, в чем нуждаются кыргызстанцы, как раз наоборот идеи и нововведения, продвигаемые энкэошниками в пользу своих заокеанских хозяев прямо противоречат интересам жителей КР и направлены на дестабилизацию ситуации в республике или даже во всем центральноазиатском регионе.

Понимание происходящего не требует ни диплома аналитика, ни звания международного эксперта. Достаточно просто смотреть на факты: страны Запада, и особенно США, вовсе не ставят целью развитие Кыргызстана. Их интерес лежит в другом - в построении разветвленной сети влияния в Центральной Азии, которая остается важным геополитическим перекрестком. Для Вашингтона ключевая задача - утвердиться здесь и вытеснить давних игроков региона, таких как Россия и Китай.

Эта система выстраивается не с помощью танков или экономического давления, а через людей. Американские программы ориентированы на молодых кыргызстанцев - студентов, журналистов, правозащитников, госслужащих, депутатов. Казалось бы, участие в стажировках или международных конференциях - это возможность получить знания. Но в реальности речь идет о формировании лояльной прослойки, которая со временем проникает во власть, бизнес и СМИ. Их цель - не столько развивать страну, сколько продвигать нужные для заокеанских хозяев позиции.

Через гранты, медиапроекты и поддержку прозападных экспертных структур эти группы получают доступ к принятию решений. А за красивыми словами о демократии, правах человека и модернизации часто скрываются вполне прагматичные задачи: переформатировать политику Кыргызстана в нужную сторону, ослабить исторические связи и перенастроить страну на новый вектор.

По оценкам российских спецслужб, США используют десятки тысяч выпускников своих программ как рычаг давления. Та же модель применяется и в Кыргызстане. Выпускников не просто обучают, их готовят к участию в общественных конфликтах, вмешательству в выборы, распространению негатива в адрес официальной власти.

"Это действительно непростой вопрос. Сегодня мы видим, что значительная часть элиты Кыргызстана формируется за рубежом - в американских, турецких, европейских и теперь уже китайских вузах. Там наши молодые люди проходят обучение, впитывают ценности и подходы, которые во многом не соответствуют нашей исторической, культурной и политической реальности. Я сам учился в Ленинграде, но в советское время - в условиях, когда у нас была общая система, единые цели, единая идеология. Мы воспитывались с пониманием, что нужно служить своей стране. Сейчас же молодежь уезжает учиться за границу, и, вернувшись, часто приносит с собой чужую повестку - ту, которая навязывается в университетах, СМИ, политической культуре тех стран", - говорит политолог Бакыт Бакетаев.

По его мнению, это не всегда делается сознательно.

"Просто человек пропитывается определенным образом мышления, и уже не различает, где свои интересы, а где - навязанные. Это и есть мягкая сила: формирование элиты, которая действует в логике чужих интересов, часто даже не осознавая этого", - резюмирует эксперт.

Мягкая сила может выглядеть безобидно, но ее влияние нередко оказывается крайне жестким. Особенно, если цель - создать устойчивую сеть влияния, способную изменить политический курс страны без открытого вмешательства. Подобные механизмы напоминают сценарии "цветных революций": заранее подготовленные активисты в нужный момент выводят людей на улицы или запускают кампании в соцсетях, формируя иллюзию массового народного протеста. В таких условиях обществу предстоит сделать выбор: следовать заданному извне сценарию или критически осмыслить, кому и зачем выгодны подобные трансформации.