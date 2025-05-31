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ФИФА расследует контракт Анчелотти с Бразилией

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- Самуэль Деди Ирие
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ФИФА инициировала официальное расследование в отношении контракта Карло Анчелотти с национальной сборной Бразилии. Как сообщает Ge.Globo, организация подозревает нарушение регламента о деятельности футбольных агентов при найме итальянского специалиста на пост главного тренера.

Под особым вниманием находится агент Диего Фернандес, которому якобы была предусмотрена комиссия в размере €1,2 млн за участие в заключении сделки. Представители ФИФА выражают сомнение в его роли, отмечая, что Фернандес сопровождал Анчелотти вплоть до момента официального представления в штаб-квартире Бразильской конфедерации футбола (CBF).

ФИФА направила CBF официальный запрос с требованием предоставить:

- контактные данные Диего Фернандеса;

- официальную позицию CBF по его участию в сделке;

- всю переписку, касающуюся контракта Анчелотти, особенно с упоминанием агента;

- копии всех платежей, произведённых в рамках соглашения;

- любые письменные договорённости между CBF и агентом.

Расследование проводится на фоне ужесточения правил, касающихся деятельности футбольных агентов. Новый регламент, действующий с 2023 года, ограничивает размеры комиссий и требует полной прозрачности в финансовых операциях. Нарушение этих правил может привести к санкциям как против федерации, так и против отдельных участников сделки.

Карло Анчелотти был официально представлен в качестве главного тренера сборной Бразилии в начале мая. Его назначение стало одним из самых обсуждаемых событий в мировом футболе. Комментарии от CBF по поводу расследования на данный момент отсутствуют.


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URL: https://www.vb.kg/446465
Теги:
ФИФА, футбол
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