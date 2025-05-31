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Шамиль Гамзатов: Проблемы с визой испортили карьеру

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- Самуэль Деди Ирие
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Накануне турнира RCC 22, где Шамиль Гамзатов встретился с Иваном Штырковым в соглавном бою вечера, российский боец дал откровенное интервью. Он рассказал о тяжелых годах ожидания визы в США, причинах своих поражений и желании сразиться с лучшими бойцами России.

В интервью Гамзатов признался, что весогонка всегда была неприятной частью подготовки, особенно в период, когда он выступал в среднем весе (до 84 кг). Сейчас он чувствует себя комфортнее, выступая в более подходящей для него весовой категории - до 95 кг. При этом Шамиль отметил, что бой с Штырковым мог бы пройти и при чуть более мягком лимите - до 98-100 кг.

Говоря о своей неудачной главе в UFC, Гамзатов признался: проблемы с визой сломали ему карьеру. Более полутора лет он находился в тренировочном режиме в надежде получить разрешение на въезд в США, но безрезультатно. "Меня просто мариновали. Не отказывали напрямую, но постоянно просили дополнительную информацию. Это выбило меня из колеи", - рассказал Шамиль. Он добавил, что если бы мог вернуться назад, сразу разорвал бы контракт и ушёл в другую организацию.

Что касается боя с Иваном Штырковым, Гамзатов охарактеризовал соперника как опасного и мощного бойца, способного сохранять взрывную силу до самого конца поединка. Он не исключил, что бой может перерасти в реванш или даже трилогию - если схватка получится яркой и конкурентной.

Также Шамиль выразил желание в будущем провести бой с Александром Шлеменко, если тот согласится драться в весе до 95 кг. По мнению Гамзатова, это был бы интересный и равный поединок, достойный внимания болельщиков.

Отвечая на вопрос о величайших российских бойцах в истории ММА, Гамзатов поставил на первое место Фёдора Емельяненко, далее - Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Он подчеркнул, что каждый из них оставил важный след в истории спорта.

Шамиль Гамзатов, несмотря на все трудности, не теряет мотивации и готов доказать, что способен конкурировать на самом высоком уровне. Бой с Штырковым может стать новой точкой отсчета в его карьере.


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URL: https://www.vb.kg/446468
Теги:
Россия, смешанные бои
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