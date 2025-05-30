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Одноклассник Камчы Кольбаева публично отказался от криминальной идеологии

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В рамках проводимых оперативных мероприятий по пресечению деятельности организованных преступных группировок, сотрудниками ГКНБ КР установлена причастность гражданина Н.Н.К., известного по кличке "Пипи", к криминальной структуре.

По полученным данным, Н.Н.К. являлся одноклассником ранее ликвидированного криминального авторитета Камчы Асанбека (Кольбаева) и в прошлом выполнял его поручения. В ходе мероприятий также была подтверждена судимость Н.Н.К. по статье 101 Уголовного кодекса КР (причинение тяжкого вреда здоровью). Кроме того, установлено, что в 2007–2008 годах он был назначен Камчы Асанбеком так называемым "положенцем" по Таласской области.

В соответствии с государственной политикой, направленной на искоренение организованной преступности, 22 мая 2025 года Н.Н.К. был доставлен в ГКНБ КР для дачи объяснений.

В результате принятых мер Н.Н.К. заявил о полном выходе из состава ОПГ, публично отказался от криминальной идеологии и выразил намерение соблюдать законы Кыргызской Республики. Он также призвал граждан не связывать свою жизнь с преступным миром.


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URL: https://www.vb.kg/446474
Теги:
Камчы Кольбаев, ОПГ
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