Ташиев: "Если не можем выполнить поручение президента - зачем мы здесь?"

Президент Садыр Жапаров остался крайне недоволен результатами борьбы с незаконным рыболовством на Иссык-Куле. Поводом для резкой критики в адрес главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова стала личная поездка главы государства вокруг озера - без предупреждений, без кортежей и камер. О деталях президентской проверки рассказал сам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время гарнизонного развода силовых структур. По его словам, глава государства решил убедиться лично, как идет реализация поручений, данных ещё два года назад.

- Президент три дня назад объехал все озеро. Сам и без сопровождения. Он сказал, что был бы счастлив, если бы не нашел ни одной рыболовной сети. Но увидел совсем другое. В озере все еще много сетей. Более того - появляются новые, - сказал Ташиев.

Глава ГКНБ не скрывал - реакция президента была жесткой. Садыр Жапаров напомнил, что именно по его инициативе был создан батальон экологической милиции. Под него выделили технику, финансирование, усилили контроль. Но даже этих ресурсов оказалось недостаточно.

- Если мы не можем выполнить одно поручение президента - тогда зачем мы здесь стоим? Для чего вся эта техника, все эти структуры? - передал слова главы государства Камчыбек Ташиев.

Он пообещал ужесточить контроль и добиться, чтобы "в озере не осталось ни одной сети". По его словам, ситуация сейчас на особом контроле у президента, и каждый день промедления - это ущерб природе и репутации власти.