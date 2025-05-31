Приложение для регистрации для въезда в РФ будет на кыргызском языке

29 мая 2025 года сотрудники Посольства приняли участие в рабочей видеоконференции с руководством Главного управления по вопросам миграции МВД России. В мероприятии также участвовали представители дипломатических миссий государств - участников СНГ.

Встреча была организована с целью разъяснения порядка пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации гражданами стран СНГ.

В ходе мероприятия обсуждался второй этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства. В соответствии с данными изменениями с 30 июня 2025 года иностранные граждане, въезжающие в Россию по безвизовому режиму, в том числе граждане Кыргызской Республики, обязаны не позднее чем за 72 часа до планируемого пересечения границы пройти регистрацию в мобильном приложении "RuID".

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет заявление подают родители или законные представители. До подачи такой заявки, родители или законные представители первоначально должны сами пройти регистрацию на въезд в Россию.

По информации компетентных органов Российской Федерации, приложение "RuID" станет аналогом портала "Госуслуги" для иностранных граждан и будет доступно на шести языках, включая кыргызский. Разработка приложения планируется завершить к 20 июня 2025 года.

Для подачи заявки необходимо установить приложение "RuID" на мобильное устройство, внести персональные данные, указать дату и цель поездки, сроки пребывания, загрузить фотографию и ввести паспортные данные. После отправки заявки в приложении будет сформирован специальный QR-код, который необходимо предъявить при въезде в Российскую Федерацию.

Также в приложении будет доступна функция проверки наличия оснований для отказа во въезде в страну (так называемый "черный список").

Регистрация в "RuID" необходима также для формирования цифрового профиля иностранного гражданина, который позволит в дальнейшем получать государственные и иные услуги в электронном формате, включая оформление СНИЛС, полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), а также приобретение российской SIM-карты.

При этом следует отметить, что отсутствие регистрации в приложении "RuID" не является основанием для отказа во въезде в Российскую Федерацию.

Во избежание возможных затруднений при пересечении государственной границы Российской Федерации Министерство настоятельно рекомендует гражданам Кыргызской Республики заблаговременно ознакомиться с новым порядком въезда в Российскую Федерацию.