"Сотрудничество КР и РФ отражает взаимное уважение и веру в общее будущее"

Сегодня в Нарынскую область Кыргызстана прибыла делегация во главе с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.

Как сообщили VB.KG в полномочном представительстве Нарынской области, в настоящее время делегация посетила последнего ветерана ВОВ, оставшегося на сегодня в области, который проживает в селе Ат-Башы - Сатынды Жапаров. В этом году он отмечает свое 100-летие.

Игорь Маслов высказал слова уважения в адрес аксакала и подчеркнул важность сохранения исторической памяти. Также делегация РФ возложила цветы к мемориалу героям Великой Отечественной войны.

Встречал делегацию во главе с Игорем Масловым на гостеприимной кыргызской земле полномочный представитель президента Кыргызстана в Нарынской области Алтынбек Эргешев. Он подчеркнул особую благодарность за проявленный интерес к развитию диалога с регионами Кыргызстана.

"Ваш визит - свидетельство устойчивого стратегического партнёрства и глубоких культурно-гуманитарных связей между нашими странами. Управление Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами проводит системную работу по выстраиванию устойчивых связей между регионами России и странами СНГ, в том числе с Кыргызстаном. Под эгидой Управления реализуются важные инициативы. Поддержка программ гуманитарного взаимодействия, направленных на развитие русскоязычного образования, сохранение исторической памяти, культурный обмен. Финансирование проектов в сфере образования, культуры, социальной инфраструктуры, включая строительство и оснащение школ, организацию выставок, летних школ и научных мероприятий. Создание условий для академического и культурного обмена между регионами РФ и КР. Сегодняшняя программа - яркое отражение конкретной, практической поддержки со стороны России", - подчеркнул Алтынбек Эргешев.

По его словам, целый блок мероприятий в рамках визита посвящен сохранению исторической памяти и культурного наследия.

"Передача выставок "Летопись войны" и экспозиции, церемония возложения цветов к мемориалу Победы в Великой Отечественной войне станет данью уважения общей истории. Хочу отметить важность встречи с ветераном Великой Отечественной войны Сатынды Жапаровым –– свидетелю сражений братских народов против фашизма, и встречу с потомками ветеранов – гостями Парада на Красной площади 9 мая 2025 года, которые благодаря вам смогли воочию увидеть всю мощь и красоту военного парада. Это вклад в просвещение и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сотрудничество между нашими странами охватывает и ключевые направления инфраструктурного и экономического развития. Все эти проекты - живое свидетельство того, что наше сотрудничество носит не только формальный, но и глубоко содержательный характер. Оно отражает взаимное уважение, стремление к развитию и веру в общее будущее. Поэтому, выражаю искреннюю благодарность России и лично Управлению Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами за системную, последовательную и конструктивную поддержку. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс нашему партнёрству, и принесёт реальные результаты для людей", - заключил Эргешев.

На сегодняшней встречи делегации РФ в КР принято решение о строительстве образовательной школы в Нарыне российской стороной. Завтра делегация отправится осмотреть место для будущего совместного образовательного учреждения.

Стороны подчеркнули, что учебное заведение в Нарыне, поддерживаемое российской стороной, станет значительным вкладом в развитие образования и в интеграцию молодёжи Кыргызстана в единое евразийское гуманитарное пространство.

Еще одним важным упоминанием стало строительство предприятий по линии Российско-Кыргызско фонда развития. Особо отмечено строительство ГЭС "Куланак" на реке Нарын, реализуемый совместно с ЕАБР и при активной поддержке российской стороны. Как подчеркнул Эргешев, стратегический для республики объект обеспечит энергетическую безопасность и создаст новые рабочие места для жителей области. А также молочный завод в "Ат-Башы" и реконструкция гостиничного комплекса "Хан-Тенгри", который поможет увеличить туристический поток в этот высокогорный регион.

В программе визита - посещение Нарынского государственного университета им. С. Нааматова. В ходе встречи с ректором вуза Тилеком Исабековым планируется обсудить открытие кабинета русского языка фонда "Русский мир". Университету будет передана выставка Музея Победы "Летопись войны". Центру поддержки изучения русского языка, действующему на базе вуза, передадут учебную и художественную литературу.