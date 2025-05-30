Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

Акыйкатчы посетила Центр временного пребывания в Екатеринбурге

199  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева в рамках рабочего визита в Россию посетила Центр временного содержания иностранцев в Екатеринбурге. Там находятся граждане, которые решением суда должны быть депортированы.

Омбудсмен обсудила условия содержания иностранцев с начальником данного учреждения Сергеем Кононовым. На 29 мая в данном учреждении находились восемь кыргызстанцев. Во время разговора с Джамилей Джаманбаевой они не жаловались на условия содержания. У многих есть билеты, чтобы в ближайшее время вернуться в Кыргызстан

Она также провела беседу с начальником управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области полковником полиции Марией Якушевой. Последняя заверила, что готова к сотрудничеству и оказать содействие в решении проблем кыргызстанцев.нии находились восемь кыргызстанцев. Во время разговора с Джамилей Джаманбаевой они не жаловались на условия содержания. У многих есть билеты, чтобы в ближайшее время вернуться в Кыргызстан

Она также провела беседу с начальником управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области полковником полиции Марией Якушевой. Последняя заверила, что готова к сотрудничеству и оказать содействие в решении проблем кыргызстанцев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446488
Теги:
омбудсмен, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  