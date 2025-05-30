Акыйкатчы посетила Центр временного пребывания в Екатеринбурге

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева в рамках рабочего визита в Россию посетила Центр временного содержания иностранцев в Екатеринбурге. Там находятся граждане, которые решением суда должны быть депортированы.

Омбудсмен обсудила условия содержания иностранцев с начальником данного учреждения Сергеем Кононовым. На 29 мая в данном учреждении находились восемь кыргызстанцев. Во время разговора с Джамилей Джаманбаевой они не жаловались на условия содержания. У многих есть билеты, чтобы в ближайшее время вернуться в Кыргызстан

Она также провела беседу с начальником управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области полковником полиции Марией Якушевой. Последняя заверила, что готова к сотрудничеству и оказать содействие в решении проблем кыргызстанцев.нии находились восемь кыргызстанцев. Во время разговора с Джамилей Джаманбаевой они не жаловались на условия содержания. У многих есть билеты, чтобы в ближайшее время вернуться в Кыргызстан

Она также провела беседу с начальником управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области полковником полиции Марией Якушевой. Последняя заверила, что готова к сотрудничеству и оказать содействие в решении проблем кыргызстанцев.