В Бишкеке прошли День поля и семинар по технологии нулевой обработки почвы

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно Германским обществом сотрудничества в Чуйской области и городе Бишкек состоялись День поля и семинар, посвящённые продвижению технологии производства продовольственной пшеницы методом нулевой обработки почвы (No-till) на неполивных землях.

Во время Дня поля, прошедшего на демонстрационном участке в селе Студенческое Сокулукского района, участники на практике увидели, как фермеры, работающие на богарных землях, смогли значительно повысить урожайность за счёт применения методов сохранения почвы - включая нулевую обработку, использование улучшенных сортов семян и сбалансированное внесение удобрений.

В настоящее время в республике под нулевой обработкой почвы занято около 4000 гектаров богарных земель.

Также, в конференц-зале Министерства состоялся тематический семинар. В ходе мероприятия обсуждались политика в области богарного земледелия, привлечение зелёного финансирования, адаптация сельского хозяйства к климатическим изменениям, развитие страховых схем, а также укрепление сотрудничества между производителями зерна и мукомольными предприятиями.