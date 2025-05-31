Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 98.60 - 99.60

В Центробанке РФ прокомментировали ограничения на перевод средств с 30 мая

159  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Перевести без открытия счета по упрощенной идентификации можно будет не более 100 тысяч рублей, говорится в сообщении Банка России.

Регулятор напомнил, что такой максимальный порог установлен законом, который вступил в силу 30 мая 2025 года.

"Если необходимо перевести более 100 тыс. рублей, надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета. До сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был", - сказано в публикации.

Кроме того, документ увеличит размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации, с 60 до 100 тысяч рублей.

Как пояснил ЦБ, для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН при наличии.

"Новые нормы направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе с помощью дропперов", - заключил Банк России.

"Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией".

Источник: finance.mail.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446491
Теги:
банковский сектор, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  