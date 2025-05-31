В Центробанке РФ прокомментировали ограничения на перевод средств с 30 мая

Перевести без открытия счета по упрощенной идентификации можно будет не более 100 тысяч рублей, говорится в сообщении Банка России.

Регулятор напомнил, что такой максимальный порог установлен законом, который вступил в силу 30 мая 2025 года.

"Если необходимо перевести более 100 тыс. рублей, надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета. До сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был", - сказано в публикации.

Кроме того, документ увеличит размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации, с 60 до 100 тысяч рублей.

Как пояснил ЦБ, для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН при наличии.

"Новые нормы направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе с помощью дропперов", - заключил Банк России.

"Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией".

Источник: finance.mail.ru